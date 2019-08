Catania: cessano le attività alla chiesa di San Benedetto

A partire da primo settembre cesseranno le attività di fruizione della chiesa di San Benedetto di via Crociferi gestita da Officine culturali a Catania. Ultimi giorni ancora per visitare la chiesa affrescata da Giovanni Tuccari.

La chiesa resterà aperta con i soliti orari, martedì, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 17.00. Nei due anni e mezzo, trascorsi all’interno della chiesa, “abbiamo accompagnato – scrive Officine culturali – più di 20 mila visitatori provenienti da tutte le parti del mondo.

Con gli occhi puntati sugli affreschi, i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado hanno sperimentato che una chiesa ha molteplici storie da raccontare, che esiste il culto religioso, ma anche quello per la bellezza, per la storia del territorio e per la narrazione. Con loro abbiamo giocato a scovare segni, tracce del passato e del presente, confrontarci con una storia che è universale, quella dei beni culturali che appartengono a tutti.

Per Officine Culturali la sfida di inserire la chiesa di San Benedetto nei percorsi turistici e culturali si è trasformata in una vittoria, permettendole oggi di godere di un’eccellente reputazione on line (quarto sito tra le “cose da vedere a Catania di TripAdvisor) e diventando un punto indispensabile della propria esperienza a Catania.

Si conclude qui un’avventura bella e piena che speriamo abbia arricchito il bagaglio di coloro che hanno visitato questo splendido luogo.