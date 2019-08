SINAGRA: Sinagra presenta la cultura del confronto.

In una cornice che sembrava racchiudere il senso dell’evento è stato presentato a Sinagra (comune in provincia di Messina) il libro “E’ l’alba” di Antonino Nuzzo.

In una piazza che dava sul retro lo sfondo di una piccola chiesetta con fronte il municipio, si è svolta una serata dal confronto eloquente e suggestivo. Dove l’enigma che implica l’interrogativo apre al confronto. Dove il dibattito opposto può consacrare la via del dialogo. Perché questo è stata la presentazione di un testo che vede al suo interno due principali protagonisti: il mondo cattolico ed il laico studioso e letterato. Il libro altro non racchiude le conversazioni con Leonardo e Maria Sciascia sul finire degli anni ottanta poco prima del trapasso del grande personaggio siciliano.

L’interesse di don Nino Nuzzo nei confronti di Leonardo Sciascia deve sollecitare una maggiore riflessione. Il prete ha voluto essere autentica testimonianza di come Dio è presente ovunque, spesso anche laddove meno lo immaginiamo.

Avvincenti le critiche che spesso Sciascia ha rivolto alla Chiesa ed ai preti. Il suo volgere verso un laicismo cristiano. Ed è qui che don Nino Nuzzo ha voluto affondare la lama del pensiero scritto, come affermazione che non esiste una fede selettiva che distingue un credente da un non credente, un cattolico da un protestante, un uomo di sinistra da uno di destra.

La più grande testimonianza, che dopo più di vent’anni dalla sua stesura, questo testo vuole dare è quella che Dio è ovunque quando è vigile nell’ animo. Non è un partito, un tifare, un selezionare, Dio è presente nei cuori di chi riflette e si interroga.

Sinagra testimonia così ancora una volta la sua attitudine alla cultura, al confronto, all’incontro sociale.

Diversi gli eventi presentati questa estate (la premiazione al balcone fiorito, la visita del giardino fatato, la presentazione in diverse serate di testi istruttivi). La pro loco di Sinagra sempre attiva unita alla collaborazione del comune ha sempre dimostrato di selezionare attività valide che non impegnano grandi capitali.

Insieme al principale protagonista della serata, cioè il pubblico, hanno presenziato il sindaco Antonino Musca, la presidente della pro loco Enza Mola, il giornalista Domenico Orifici, l’avvocato Emiliano Lazzara, il cantautore Leopoldo Lazzara, lo scrittore prof. Franco Fogliani, il sacerdote filosofo don Giuseppe Calambrogio, il sacerdote biblista don Leone Calambrogio, l’autore del libro don Nino Nuzzo.

La consorte Maria Sciascia ha ringraziato quanti hanno contribuito alla realizzazione dell’opera.

Dal testo “ il dizionario del Dialogo,… è la conferma che ogni uomo di qualsivoglia fede, che si apre al dialogo, è certezza non solo di sopravvivenzama ma un invito all’accoglienza e alla convivenza universale.”

Questo in fondo dovrebbero insegnare ai propri popoli, tutte le cupole del mondo.