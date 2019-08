Tortorici (Me): defibrillatore consegnato al circolo dei maestri

Usare un defibrillatore non deve essere di esclusivo appannaggio dei medici. Il dispositivo salvavita, che dovrebbe trovarsi sempre più spesso in tutti i luoghi pubblici, può anche essere usato da chi medico non lo è. Un nuovo defibrillatore è stato consegnato ieri al circolo dei maestri di Tortorici nel messinese.

Grazie al forte impegno del presidente Mario Russo e da tutti i soci, nel centro nebroideo, in piena piazza, c’è un defibrillatore. “L’episodio è stato visto come un evento, un qualcosa di straordinario– ha detto il dottor Pippo Catalano presente alla consegna – ma deve entrare nella nostra cultura come un evento ordinario, bisogna coinvolgere anche le istituzioni dei comuni vicini per far comprendere a tutti l’utilità e la necessità di un defibrillatore che possono usare anche i ‘laici’”.

E questo è anche l’obiettivo di Mauro Russo e dei soci del circolo dei maestri: sensibilizzare e stimolare le istituzioni locali di dare un seguito a questa iniziativa. Intanto a Tortorici c’è un defibrillatore che potrà servire per l’intera comunità. Grazie ad un corso tenuto gratuitamente da Antonio Praticò anche i soci del circolo potranno contribuire a salvare vite umane se necessario.