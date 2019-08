Misterbianco (Ct): segrega in casa il padre disabile per avere soldi

Voleva del denaro dalla madre per acquistare la droga e ha segregato in casa il padre disabile. Lo hanno scoperto i carabinieri della tenenza catanese di Misterbianco che hanno arrestato un 35enne del posto accusato di estorsione e maltrattamenti in famiglia. I reati sono stati commessi nei confronti della madre di 72 anni e del padre di 88 anni, disabile.

Ogni giorno l’uomo chiedeva soldi ai genitori per farsi consegnare il denaro per l’acquisto della droga. Proprio come è accaduto l’altra sera quando al diniego espresso dalla donna, l’uomo ha preso un coltello da cucina, e brandendolo contro la vittima, l’ha costretta ad uscire dall’abitazione mentre lui si barricava dentro con il padre disabile.

La donna, sentendo le grida del marito e temendo per la sua incolumità, ha chiesto aiuto ai carabinieri. Giunti sul posto, i militari dell’Arma non hanno potuto far altro che sfondare la porta, salvare l’anziano e bloccare l’energumeno finito in manette e richiuso nel carcere di Catania piazza Lanza.