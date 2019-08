Gravina (Ct): rifiuti non conformi, identificati i trasgressori

Attraverso l’esame del contenuti dei rifiuti non conformi sono stati identificati a Gravina di Catania i trasgressori della corretta raccolta differenziata.

I controlli sono stati disposti dal sindaco Massimiliano Giammusso sul corretto conferimento dei rifiuti in tutto il territorio comunale. In questi giorni la polizia municipale, in collaborazione con il personale della Dusty, ha verificato le utenze che insistono su via San Domenico Savio, dove si registrano spesso diffuse non conformità di conferimento dei rifiuti differenziati.

L’esame del contenuto dei rifiuti non conformi ha permesso l’identificazione dei trasgressori che saranno ora sanzionati.

“I controlli – commenta l’assessore all’ecologia Salvo Santonocito – continueranno in tutto il territorio comunale con particolare attenzione alle zone in cui registriamo uno scarso impegno dei cittadini nella raccolta differenziata. Il rispetto del corretto conferimento è l’unico strumento che i cittadini e l’amministrazione hanno a disposizione per tenere pulito il nostro ambiente, urbano e non, ma soprattutto per tenere sotto controllo il costo del servizio”.

“L’amministrazione continuerà a controllare – conclude Giammusso – grazie all’impegno della nostra polizia municipale e alla collaborazione del personale della ditta che gestisce il servizio. Chiediamo ai cittadini di impegnarsi a fare la raccolta differenziata e sollecitare a farlo chi ancora non si adegua.

Il contrasto alle cattive abitudini – conclude il primo cittadino – non può essere affidato solo agli organi amministrativi, poiché prima di tutto è una battaglia culturale”.