Cesarò (Me): cuccioli di cane “uccisi” in via Archimede

Un nostro lettore, Paolo Calì, ha segnalato una storia a dir poco triste. Era lo scorso 15 dicembre del 2018 quando una cagna ha avuto una cucciolata di sei cuccioli. I vigili di Cesarò, centro del messinese, hanno effettuato un’ispezione per verificare se ci fossero animali vivi. I cuccioli, però, erano nascosti dietro una porticina.

Da una piccola fessura alcuni cittadini somministravano loro del cibo. Qualcuno, però, ha manifestato il desiderio di chiudere la porticina e i vigili avrebbero all’epoca risposto che del fatto se ne sarebbe dovuto occupare il comune.

E’ arrivata la neve, era il dicembre del 2018, e alcuni cittadini avrebbero messo una tavola per chiudere la fessura nella porta dello stabile abbandonato.

Ma gli animali erano ancora là dentro. Volendoli salvare, il signor Calì ha inviato diverse Pec al comune di Cesarò con la richiesta di vari SOS per eliminare la neve ed avere la possibilità di dare del cibo agli animali. Un Sos completamente ignorato dal comune.

Da un piccolo foro nella porta poteva entrare ancora una mano e i cittadini di Cesarò perseguivano a dare un po’ di cibo e gli animali sono riusciti a sopravvivere, e uno è riuscito ad essere salvato e portato in casa di chi si sta prendendo cura di lui.

Per portare a termine l’opera la porta è stata chiusa come da fotografia. Così non è stato più possibile dar da mangiare agli animali, condannati così a morire. Tramite un’ulteriore Pec, Calì ha lanciato un nuovo allarme per eliminare la chiusura della porta e salvare così gli animali.

L’sos è stato inviato per quasi dieci giorni, fin quando gli animali si sentivano abbaiare. Ma anche questa volta l’allarme è stato ignorato. “Non siete intervenuti – scrive Calì – avete preferito proteggere chi ha chiuso abusivamente. Cinque cuccioli e la mamma sono stati uccisi con la vostra complicità perché se foste intervenuti come di dovere, gli animali sarebbero stati uccisi”.

“Adesso – conclude Calì – il comune fa porre un pannello che non può salvare gli animali, ma ha lo scopo semplicemente di nascondere l’opera abusiva”.