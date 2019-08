Polizzi Generosa (Pa): escursione naturalistica alla scoperta degli abeti nebroidei

Per gli amanti della natura e delle belle passeggiate naturalistiche, sabato 24 agosto si effettuerà un’escursione presso il Vallone Madonna degli Angeli nel territorio di Polizzi Generosa nel palermitano.

Obiettivo quello di raggiungere l’Abies Nebrodensis, unici esemplari al mondo che si trovano sparsi in quel territorio. Circa 30 esemplari tra piccoli e grandi, rappresentano una particolarità di composizione bello da vedere. Una rarità “architettonica” naturale che viene visitata da parecchi ambientalisti e appassionati della natura.

Tale programma viene organizzato dal Parco delle Madonie, in collaborazione del Comune di Polizzi Generosa. Geoparks e dalla guida naturalistica del Prof. Rosario Schicchi, direttore dell’Orto Botanico dell’Università di Palermo. da Lorenzo Sausa, responsabile del punto informazioni turistico Qui Parco del Comune di Polizzi, nonchè conoscitore del territorio madonita. L’itinerario previsto prevede la partenza da Polizzi per raggiungere la località di Quacella con i propri mezzi e da lì, incamminarsi tra i sentieri naturalistici del Parco per arrivare nella zona stabilita. Ovviamente è importante munirsi da scarpe da trekking,vestiario adatto a cambiamenti climatici in corsa e, colazione a sacco.

Per informazione sulla partecipazione rivolgersi all’Ufficio Turistico – Qui Parcoal n. 0921/649187 oppure tramite email : quiparco.polizzi@parcodellemadonie.it

Antonio David