Catania: un arresto per spaccio e tre stranieri denunciati

Una persona è stata arrestata a Catania per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e tre stranieri sono stati denunciati. Sono questi i numeri di un’operazione condotta dalla polizia di Stato a Catania che ha portato all’arresto di Antonio Grillo, 48 anni.

Ieri nel quartiere di San Cristoforo, una volante transitava dinanzi al civico di Grillo, dove si stava svolgendo un sospetto andirivieni di giovani scooteristi sorpresi ad entrare ed uscire dall’abitazione dell’arrestato.

Per approfondire se all’interno si stesse svolgendo l’attività illecita legata allo spaccio di sostanze stupefacenti e considerati i precedenti specifici del soggetto, gli agenti sono entrati nell’abitazione. Grillo ha ammesso le proprie responsabilità e ha consegnato spontaneamente agli operatori circa 6 grammi di cocaina.

Inoltre, a seguito di una perquisizione domiciliare, sono stati trovati 7 grammi di droga, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga stessa. Per l’uomo sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima previsto per domani.

In un’altra operazione la polizia ha denunciato tre stranieri: il marocchino J.A., 31 anni; il tunisino B.A.M., 43 anni e il tunisino B.G.G., 30 anni, per ricettazione in concorso tra loro. Ieri le volanti di Catania hanno denunciato in stato di libertà gli stranieri, sorpresi nel tentativo di raggiungere la terra ferma, attraverso gli scogli artificiali costruiti lungo il litorale del molo di levante con un natante di cui non hanno fornito alcuna spiegazione.

Da attività di indagine gli agenti sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti. È stato scoperto che il natante era stato rubato al porto di Riposto.

J..A. sarà espulso su ordine del questore di Catania. B.A.M verrà trattenuto presso il CPR di Caltanissetta, mentre per B.H.H. permangono le esigenze cautelari perché gravato dalla misura dell’obbligo di dimora in attesa di definizione del giudizio.