Catania: liberati barbagianni nel bosco delle Aci

Tre barbagianni sono stati liberati nel pomeriggio del 21 agosto nella riserva Bosco delle Aci ad Acireale, nel catanese, in località Santa Maria La Stella.

Gli esemplari sono stati oggetto di sequestro nell’ambito della operazione Biarmicus, coordinata dal raggruppamento carabinieri Cites di Roma che ha permesso di accertare un traffico illecito di specie di avifauna tutelate e la detenzione illecita di esemplari di rapaci, tutelati dalla convenzione di Washington del 1973, in capo a numerosi soggetti residenti in Sicilia e Campania.

Gli esemplari liberati erano stati individuati presso l’abitazione di un soggetto della provincia di ragusa e sono stati subito sottoposti a sequestro convalidato dalla procura di Ragusa. Il successivo affidamento e relativa custodia sono stati effettuati con la collaborazione della ripartizione faunistico venatoria di Catania.

La liberazione effettuata dai carabinieri foretali del nucleo carabinieri Cites è stata preceduta dall’autorizzazione del magistrato ed è stata sollecitata dalla necessità di rilascio in natura degli esemplari che non potevano essere trattenuti in cattività per un periodo prolungato con il rischio di compromettere le capacità di recupero delle condizioni di volo naturale.

Le operazioni di rilascio in natura si sono praticate senza particolari difficoltà con esito favorevole per i rapaci alla presenza di rappresentanti della polizia provinciale di Catania e della polizia municipale di Acireale e hanno dato positivo riscontro di una fattiva collaborazione consolidata con la ripartizione faunistica venatoria di Catania sensibile nel fornire utile appoggio nelle fasi di individuazione di temporanei luoghi di custodia agli esemplari oggetto di temporaneo sequestro.