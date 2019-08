Catania: maltrattava la moglie, arrestato

Maltrattava la moglie e adesso per lui A.G., 42 anni, è stato disposto l’arresto. È successo a Catania dove l’uomo avrebbe commesso il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie di 37 anni.

Le indagini hanno messo in evidenza le azioni vessatorie poste in essere dal quarantaduenne dal mese di aprile 2018 fino ad oggi che di fatto hanno relegato la donna in una condizione di asservimento psicofisico.

L’uomo, in preda agli effetti dell’uso di cocaina, mantenendo un atteggiamento minaccioso e prevaricante nei confronti della moglie e dei suoi familiari, la picchiava abitualmente anche in presenza dei figli e della madre disabile di lei, devastando gli arredi di casa, minacciandola di morte con un coltello, colpendola con oggetti, schiaffi, calci e pugni, intimidendola con frasi tipo: “se ancora stai parlando, ti ammazzo”, “scappa più lontano che puoi, hai finito, addio”, ingiuriandola con espressioni del tipo “bastarda” fino ad estendere le minacce di morte ai parenti della donna e pedinarla sul posto di lavoro.

La donna ha dovuto ricorrere persino alle cure mediche dopo l’ennesima aggressione fisica che le aveva procurato la rottura della membrana del timpano sinistro. La vittima, illudendosi di evitare ulteriori problemi, non ha mai denunciato l’uomo cercando di convincerlo solamente ad allontanarsi dal tetto coniugale anche tramite la mediazione dei parenti più prossimi dell’aggressore.

Lo scorso mese di giugno l’uomo è stato anche sorpreso dai militari nei pressi dell’abitazione della donna all’interno della propria autovettura con in mano un tondino in ferro in attesa dell’arrivo della vittima. La donna, per paura, aveva evitato di denunciare il marito. Ascoltata in quella circostanza ha riferito tutto il calvario patito. Per l’uomo adesso si sono aperti i cancelli del carcere di catania piazza Lanza.