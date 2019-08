Catania: incendio al parco Gioeni, la posizione del comitato Romolo Murri

Ieri pomeriggio si è sviluppato un incendio all’interno del parco Gioeni di Catania. Un incendio che rappresenta un campanello d’allarme che non può essere sottovalutato. Fortunatamente, il rapido intervento dei vigili del fuoco e la quasi totale assenza di persone in zona, ha evitato conseguenze ben peggiori.

“Passato il pericolo – scrive il comitato Romolo Murri – c’è da chiedersi adesso quale sarà il prossimo parco, polmone verde o struttura attrezzata che prenderà fuoco. dalle periferie al centro cittadino ci sono vaste aree di Catania caratterizzate dalla presenza di terreni abbandonati o giungle di sterpaglie pronte a prendere fuoco alla minima scintilla”.

Una situazione, questa, denunciata da mesi dal comitato Romolo Murri che, attraverso il suo presidente Vincenzo Parisi, ha più volte sottolineato la totale assenza di un piano di prevenzione anti roghi, tra il mese di maggio e giugno che ha “portato ai risultati che sono ora sotto gli occhi di tutti. nessuna bonifica delle zone a rischio e nessuna realizzazione di fasce taglia fuoco nelle aree relitto comporta – prosegue il comitato – un grosso rischio in termini di sicurezza e incolumità per la gente. Da qui l’ennesimo appello del comitato Romolo Murri affinché l’amministrazione comunale appronti immediatamente un piano di lavoro per prevenire altri incendi in tutta Catania.