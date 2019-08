Caprileone (Me): il 27 agosto la festa dei bimbi con musica e animazioni

Laboratori creativi, tanta musica, giochi e divertimento. Saranno questi gli ingredienti della festa dei bimbi che si terrà il 27 agosto prossimo a Rocca di Caprileone. Una manifestazione organizzata dal comitato civico di volontariato Alcara una strada per ripartire, presieduto da Calogero Di Naso.

Nel corso della manifestazione, presentata da Maria Vitale, il soprano di Tortorici Simona Calà Campana interpreterà un brano musicale composto dal maestro Alberto Caputo con testo di Mario Valenti, in memoria della piccola Ester, figlia di Calogero Di Naso, morta piccolissima.

“Il mio cuore è contento nel poter dare con la mia voce un moemnto di memoria che non finirà mai per chi si vuole bene – dice Simona Calà – a tal proposito voglio ricordare i due bimbi di Sant’Agata di Militello coinvolti giorni fa nella tragedia in Croazia. Una preghiera che voli tra le nuvole e le stelle e cerchi di rasserenare tutti”.

La manifestazione avrà inizio alle 16.00 con una sfilata di benvenuto per le vie del paese a cura del complesso bandistico Anspi di Caprileone diretto dal maestro Giuseppe Agostino.

Sarà un pomeriggio di festa per tutti i bambini con laboratori creativi e tanta animazione in piazza Gepy Faranda, strada Cupane e in piazza Monsignor Filippo Caputo. Spazio anche allo sport con la partita di minibasket a cura del maestro Cono Galipò di Capo d’Orlando; laboratorio di tiro con l’arto storico e moderno a cura dell’Asd arcieri dei Nebrodi.

Non mancheranno momenti di gioco con Il magico mondo delle bolle di sapone a cura di Fabrizio Rizzo e dell’associazione Marameo animazione di Marika Puglisi. E, ancora, laboratori creativit, attività ludico propedeutica musicale a cura dell’accademia musicale nebroidea a cura della maestra Donatella Milone. A intrattenere i bambini con i giochi antichi sarà il comitato genitori Rocca APS presieduto da Maurizio Messina.

Alle 18.00 è prevista l’esibizione di Flavia e la canta banda di Alcara Li Fusi e pio Pioggia d’arcobaleno art studio a cura dei vari artisti dei Nebrodi. Coinvolto nella manifestazione anche il centro Sprar di Capo d’Orlando. Non mancheranno momenti di svago per gli appassionati della quattro ruote con una esposizione di fuoristrada 4×4-Ferrari-Harley Davidson a cura delle associazioni nebroidee e non poteva mancare il servizio photo booth con il selfie box a cura di Calogero Monachino.

Dalle 19.30 alle 21.00 spettacolli musicali, sfilate e balli a cura delle stiliste Di Naso e Galati di Alcara Li Fusi. Special guest alle 20.00 sarà Paolo Nicolosi, ballerino del programma Rai ballando con le stelle. Si esibiranno poi gli studenti delle scuole di ballo del territorio. Il complesso bandistico Anspi di Caprileone, diretto dai maestri Alberto Caputo e Giuseppe Agostino, si esibirà nell’inno dedicato a tutti i bambini a cui è dedicata la manifestazione.

Dalle 21.30 alle 23.30 è in programma il concerto della kids orchestra teatro Massimo di Palermo diretta dal maestro Michele De Luca.