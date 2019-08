Polizzi Generosa (Pa): le vacanze di Domenico Dolce tra relax e sagra delle nocciole

Anche quest’anno Mimì Dolce fa tappa nella sua Polizzi, nel palermitano, come un normale “paesano” che in estate torna nella sua casa di origine per venire a trovare amici, parenti e conoscenti. Oltre questo Domenico Dolce mette in evidenza il suo affetto per il suo paese e lo dimostra in concomitanza della sagra delle nocciole di questi giorni, appuntamento che si ripete nella terza domenica di agosto.

Da qualche giorno nella sua casa di via Garibaldi si era notato qualche movimento che faceva presagire la sua presenza e durante i momenti di festa lungo il corso principale si è intrattenuto con tutti i paesani e turisti che in questi giorni sono a Polizzi, quindi preso d’assalto appena riconosciuto. Aspettative rispettate e fermento che continuerà ancora per qualche giorno vista la Sagra delle Nocciole in atto e che si concluderà nella giornata di domenica.

Foto ricordo per tutti e per tanti che si fermavano nel ricordare i tempi passati e altrettanti che cercavano di mascherare la loro indifferenza al personaggio pur sapendo che Mimì non mette in atto la sua fama con i suoi paesani, essendo caratterialmente aperto nonostante la fama lo dovrebbe portare ad una privacy che Polizzi non conosce.

Giorni di relax per Domenico che tra qualche festa con amici e qualche passeggiata in paese trascorrerà il suo soggiorno nella casa paterna tenuta a puntino da maggiordomo, custodi e addetti alle pulizie. Mimì continua a far tanto per il suo paese, acquistando case disabitate lungo la via principale del paese per rimetterle a nuovo , impiegando ditte locali e coinvolgendo artigiani, imbianchini,idraulici, nonché artisti di pittura fatti arrivare da fuori per curare al meglio gli affreschi della sua casa.

Assieme al suo compagno dopo il breve soggiorno, continuerà le sue vacanze in giro per il mondo tra barche e dimore assieme ad altri VIP di fama mondiale ma, quando torna a Polizzi è Mimì il polizzano che tutti conoscono!

Antonio David