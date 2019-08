Catania: un’altra ricca giornata di tango

Continuano gli appuntamenti al festival internazionale a Catania. Domani ultima grande giornata della rassegna Caminito tango. Alla plaza del lido Azzurro gran finale con il “Baile de Despedida” e milonga no stop fino all’alba.

Il festival internazionale di tango, giunto alla diciannovesima edizione, organizzato da Caminito Tango con la direzione artistica di Angelo Grasso, volge al termine. Tanti i successi inanellati in 10 giorni di eventi e, in particolare, la presidente dell’associazione etnea Elena Alberti, incassa i complimenti per la lunga kermesse che ha ricevuto scroscianti applausi ad ogni singolo evento, merito di una certosina preparazione e di una selezione accurata del cast in cui hanno spiccato, fra gli altri, proprio il direttore artistico della manifestazione, Angelo Grasso, in coppia con donatella Grasso, rappresentanti dell’eccellenza del tango catanese.

La loro Academia Proyecto – Tango, infatti, è una delle scuole più rinomate a livello nazionale proprio per la presenza continuativa di ballerini e maestri di grande spessore artistico, coppie argentine che con carisma e professionalità trasmettono l’energia e le novità di un tango che, proiettato verso il terzo millennio, affonda le sue radici nella purezza della tradizione delle origini. Conferma di questa eccellenza la nomination a marzo 2019 ai “Premios Tango”di Buenos Aires come migliore scuola di tango argentino nel mondo.

Adesso l’associazione culturale Caminito Tango si prepara per il gran finale del 19° Festival internazionale del tango di Sicilia: Angelo Grasso, il direttore artistico, è più che soddisfatto del lavoro svolto, ma c’è ancora da vivere l’ultima, emozionante giornata. Ancora pomeridiana al lido Azzurro, in Terrazza, musicalizza Maurizio; poi, dalle 21:30 all’alba alla Plaza le tandas degli allievi del Corso Tango Dj 2019 di Gabriel Sodini e la Milonga de Despedida, una no stop sulle note del musicalizador argentino Marcelo Rojas per scandire a suon di tango l’arrivederci al già attesissimo CTF2020.