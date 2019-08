Naso (Me): a Calogero Giallanza l’onorificenza di ufficiale

Il maestro di Naso (Me), Calogero Giallanza, ha ricevuto l’onorificenza di ufficiale, ordine al merito della repubblica italiana, concessa dal presidente della repubblica su proposta della presidenza del consiglio dei ministri.

Giallanza, già insignito nel 2013 dell’onorificenza di cavaliere dell’OMRI dal presidente Giorgio Napolitano, ora riceve un ulteriore merito.

“In questo tempo di guerre, di stragi, di interessi inconfessabili e di fanatismi assurdi, l’opera e l’impegno civile e sociale dimostrata dal maestro Calogero Giallanza – si legge nella motivazione – rappresenta uno straordinario segnale di pace e di fratellanza”.

Il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha conferito al maestro Giallanza l’onorificenza di ufficiale al merito della repubblica italiana. Concertista di fama internazionale radicato nel più tradizionale flautismo di scuola italiana, Calogero Giallanza guadagnò il titolo di cavaliere per concessione del presidente Giorgio Napolitano, a riconoscimento del suo impegno nel mettere in musica i sentimenti e i valori della sua Sicilia.

Ora, a distanza di sei anni, arriva quest’ulteriore riconoscimento, che conferma la costanza del suo impegno di concertista e di compositore, sempre in cammino su quelle sonorità evocatrici dell’anima mediterranea.

Il riconoscimento è riserato a chi si è distinto in Italia per benemerenze acquisite verso il Paese in ambito artistico, culturale, economico, sociale, umanitario.

Calogero Giallanza, nato a Naso, nel messinese, si è poi diplomato al conservatorio Santa Cecilia di Roma. Svolge un’intensa attività concertistica in tutto il mondo: dagli Emirati Arabi alla Croazia, dall’America al Brasile, dal Libano al Perù; dalla Colombia all’Algeria, passando per Cile e Argentina. Incide il Cd Mediterranea e il Cd Thalassa, rispettivamente nel 1999 e nel 2001 in cui figura sia in qualità di autore delle composizioni che come flauto solista.

Nel 2005 incide con l’ensemble colosseum il cd “Due fauni, arco e pizzicato” in cui figura come primo flauto solista. Nel 2007 incide il cd Al muhda ilayy, brani per flauto solo e flauto ed arpa dedicai a Calogero Giallanza. Nel 2011 incide il cd Shulùq suoni e ritmi dal Mediterraneo. Quest’anno ha inciso con lo Shuluq ensemble il cd “The dream of Ibn Hamdis”.

Giallanza ha effettuato registrazioni per Rai2 tv, radio vaticatana, televisione libanese e televisione algerina. Sue esecuzioni sono regolarmente trasmesse da Radio Rai filodiffusione e da radio rai international. Nel 2004, figura sia come autore-esecutore delle musiche che come protagonista in video del Documentario “Favola del vento e del mare” di Pierpaolo Gandini, prodottto dalla SD cinematografica, andato in onda alla: Televisione Italiana – Rai 3 (Rubrica Geo & Geo) e Televisione Svizzera – RTSI.

Nel 2009, vince il primo premio alla terza edizione del premio IMAIE. Nel 2010 gli viene assegnato il premio nazionale Antonello da Messina, VI edizione. Nel 2012 gli è stata conferita una medaglia dal presidente della repubblica italiana, Giorgio Napolitano in qualità di direttore artistico della rassegna organistica nebroidea Annibale Lo Bianco.