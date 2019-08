Catania: i Falchi scovano un garage-centrale della droga

Il pregiudicato catanese Michael D’Antoni, 30 anni, con precedenti specifici, è stato arrestato a Catania dagli agenti della polizia di Stato, sezione Falchi per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nel corso del servizio, i Falchi della squadra mobile hanno sottoposto l’uomo ad una perquisizione domiciliare, ad esito della quale sono stati trovati e sequestrati nella stanza da letto 8 grammi di marijuan, nel soggiorno un’intera confezione di pacchi in plastica per il sottovuoto, in cucina una bilancia, 23 grammi di marijuana contenuta in un barattolo e le chiavi del garage nella disponibilità del soggetto.

Nel garage, inoltre, sono stati trovati e sequestrati cinque sacchi contenenti marijuana per un totale di 5 Kg nonché altro materiale per il confezionamento della droga.

Nel suo balcone di casa, invece, sono stati trovati e sequestrati 23 proiettili calibro 22 nascosti in una confezione di sigarette. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Catania piazza Lanza dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria.