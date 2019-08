Tortorici (Me): documentario sul cinquantenario dello sbarco sulla luna

Cinquant’anni fa l’uomo ha messo piede per la prima volta sulla superficie lunare. Quest’anno sono numerose le iniziative in tutta Italia e in tutto il mondo volte a ricordare l’evento. Anche a Tortorici, centro nebroideo in provincia di Messina, si parlerà dello sbarco sulla luna.

Appuntamento questo pomeriggio, 12 agosto, alle 18.00 nella sala eventi del circolo dei maestri Umberto I di Tortorici con la conferenza culturale a cura dell’ingegnere aerospaziale Vittorio Barbagiovanni dal titolo “Cinquantenario dello sbarco sulla luna”.

Nel corso della serata, presentata dall’avvocato Calogero Randazzo, sarà proiettato un documentario sullo sbarco sulla luna. La manifestazione è organizzata dal centro di storia patria dei Nebrodi in collaborazione con le associazioni riunite Pro Tortorici e l’amministrazione comunale.