Roccella Valdemone (Pa): notte bianca al castello di Roccella

È tutto pronto per domani, martedì 13 agosto, per il castello di notte. Un intero appuntamento dedicato alla conoscenza del castello di Roccella, con visite guidate in notturna, curate dai volontari dell’associazione Roccamaris.

Una serata con il castello di Roccella protagonista in cui i visitatori potrano immergersi per una notte in un’atmosfera fantastica tra interessanti momenti musicali e artistici grazie alla compagnia Batarnù e degustazioni di prodotti del nostro territorio.

Si potrà vivere il castello approfondendone la sua conoscenza. Un luogo pieno di storia e dalla rilevanza storico culturale unica per tutto il territorio e non solo per Campofelice di Roccella.

Nel corso di tutta la serata sarà possibile visitare il castello e partecipare alle visite curate dai volontari dell’associazione Roccamaris. La compagnia Batarnù darà vita ad alcuni momenti musicali e di spettacolo con acrobazie e giocolerie, musica medievale suonata dal vivo con cornamuse e percussioni, canti aulici e goliardici tratti dai manoscritti del XII e XVI secolo e spettacolari azioni di acrobatica su trampoli e coreografie di giochi di fuoco.

Grazie alla Cantina Buceci, l’Azienda Agricola La Madoninna e l’azienda Pina Forti sarà possibile fare anche delle piccole degustazioni di prodotti tipici del territorio madonita. L’appuntamento è per il 13 agosto 2019 a partire dalle 21.30 al Castello di Roccella

I prossimi appuntamenti:

20 agosto 2019 ore 21.30

SURRA. Le favole del mare

di e con Salvo Piparo, cuntista e Francesco Cusumano, polistrumentista

26 agosto 2019 ore 21.30

Canti della tradizione siciliana al femminile

con Matilde Politi e Simona Di Gregorio