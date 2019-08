Messina: 16 interventi di manutenzione sulle strade provinciale

Sono stati avviati dalla città metropolitana di Messina 16 importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade provinciali. Gli interventi erano rimasti bloccati per l’assenza del bilancio 2018. Adesso sono stati avviati grazie alle recenti deroghe alle disposizioni in materia di contabilità pubblica e all’attivazione delle procedure per l’approvazione del rendiconto di gestione 2018 dopo un approfondito riaccertamento dei residui ordinari.

La notizia è stata data dal sindaco della città metropolitana di Messina, Cateno De Luca, nel corso di una conferenza stampa questa mattina a palazzo dei Leoni.

“Ci siamo presi la responsabilità insieme agli uffici dell’Ente, che ringrazio per aver dimostrato di tenere all’interesse dell’Ente e della città – ha dichiarato De Luca – e abbiamo consegnato sotto riserva questi lavori in quanto, come è noto a tutti c’è una scadenza per la spesa di queste risorse che in caso contrario saranno revocate entro l’anno. Ci siamo trovati ancora una volta di fronte ad un bivio – ha aggiunto il sindaco metropolitano – fermarci alla situazione di paralisi e di perdita dei finanziamenti oppure prenderci la responsabiltià di un quadro finanziario ancora precario e procedere con la consegna dei lavori. Si è scelto, con coraggio, di seguire questa linea. In particolar modo – ha sottolineato De Luca – si comincerà la riqualificazione della panoramica dello stretto con interventi di messa in sicurezza della delicata arteria viaria. Si è evitata la chiusura totale della panoramica, sebbene non avesse le condizioni oggettive della percorribilità, anzi andava chiusa da qualche anno.

Tuttavia, si è guardato all’itneresse pubblico e assieme ai funzionari della città metropolitana, ci siamo presi la responsabilità di lasciarla aperta pur con delle limitazioni di velocità per evitare il caos viario che si sarebbe generato in caso contrario”.

Superata l’impasse finanziaria, De Luca ha immediatamente disposto la consegna sotto riserva di legge e la stipula dei contratti per tutti i lavori già aggiudicati nel 2018, rimasti bloccati per l’impossibilità di assumere spese in conto capitale in regime di amministrazione provvisoria.

Si tratta di interventi sicuramente urgenti ed indifferibili che riguarderanno tratte viarie della zona tirrenica e ionica; interesseranno altresì le strade provinciali nell’isola di Vulcano e la S.P. 43/bis nel comune di Messina, la Panoramica dello Stretto che è un’arteria stradale strategica nella viabilità cittadina.

Inoltre, verranno espletate le gare di appalto già avviate nel 2018 e rimaste sospese dal gennaio 2019, che consistono in altri 6 interventi di manutenzione straordinaria di SS.PP. nella zona ionica finanziati in ambito Masterplan per un importo totale di € 6.400.000,00.

Nel complesso le risorse finanziarie sbloccate ammontano a € 12.220.980,19, provenienti per € 2.220.980,19 da finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e per € 3.600.000,00 da finanziamenti del Masterplan- Patto per la Città Metropolitana di Messina.

Gli interventi riguardano lavori di manutenzione delle parti degradate della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso e relativa segnaletica orizzontale Panoramica dello stretto nel comune di Messina per un importo di 1 milione 265 mila euro (RUP : Ing. A. Chiofalo; Agg.: Peloritana Appalti srl );

lavori di manutenzione per la sostituzione di barriere di sicurezza incidentate e per la fornitura e collocazione di alcuni giunti di dilatazione di ponti ed il rifacimento di segnaletica stradale orizzontale nella S.P. 43/b Panoramica dello Stretto nel Comune di Messina (Fin. MIT: € 235.000,00 ; RUP: Ing. A. Chiofalo; Agg.: Cons. Stabile KREA);

lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza della S.P. 15 di Passo Aranciara nei Comuni di Limina ed Antillo ( Fin. MIT: € 375.288,34; RUP: Ing. G. Lentini; Agg.: Cons. Stabile Grandi Opere); lavori di ripristino piano viabile per il miglioramento della percorribilità di alcuni tratti della SS.PP. ricadenti tra i Comuni di Capo d’Orlando e Tusa (Fin. MIT: € 100.000,00; RUP: Ing. R. Bonanno; Agg.: Loto srl); lavori di ripristino di tratti vari lungo la rete viaria provinciale ricadente nella zona tirrenica della Città metropolitana di Messina e nell’isola di Vulcano (Fin. MIT: € 245.979,85; RUP: Ing. A. Chiofalo; Agg.: VI.SA. Costruzioni srl); lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. 4 di Santa Caterina all’interno del territorio del Comune di Francavilla Sicilia (Fin. Masterplan: € 300.000,00; RUP: Ing. A. Chiofalo; Agg.: Mondello Costruzioni srl); lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. 27 di Fiumedinisi (Fin. Masterplan: € 300.000,00; RUP: Ing. A. Sciutteri; Agg.: Sorce Costruzioni srl); lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P.A. 42 – C.da Mastrissa – Taormina (Fin. Masterplan: € 400.000,00; RUP: Ing. R. Bonanno; Agg.: Asero Costruzioni srl); lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. 11 di Mongiuffi Melia e S.P. 13 di Gallodoro (Fin. Masterplan: € 1.300.000,00; RUP: Arch. F. Orsi; Agg.: MACOS Soc. Coop.); lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. 23 di Misserio e S.P. 19/a e 19/b Misserio-Mondello-Misitano- Rimiti- Due Fiumare (Fin. Masterplan: € 1.300.000,00; RUP: Ing. A. Sciutteri; Agg.: Romeo Costruzioni srl).