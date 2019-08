Itala (Me): domani i corti vincitori di Corto di sera

Corto di sera, il concorso giunto all’ottava edizione, volge al termine. Domani saranno resi noti i titoli dei corti vincitori della rassegna che ha visto tre sere di proiezioni. L’ottava edizione del festival ha registrato una numerosa partecipazione sia da parte del pubblico che degil autori in concorso.

Nel corso della tre giorni sono stati ospiti della kermesse gli autori Orazio Bottiglieri, Alessandro Turchi, Federica D’Ignoti, Fabrizio Sergi, Matteo Arrigo, Maria Laura Moraci, Loredana Marino, Jacopo Cavallaro, Mattia Cavallaro e Gabriele Avigliani.

Evento speciale della serata inaugurale, è stata la proiezione fuori concorso del videoclip Musique en plein air del maestro Giovanni Renzo che ha salutato il pubblico presente.

Grande attesa adesso per la serata finale del 10 agosto, sempre in piazza Badia, durante la quale verranno premiati (e riproiettati) i cortometraggi vincitori delle varie sezioni del Festival: Visioni Isolane (per opere girate in Sicilia o di autori siciliani), From Italy to Itala (per cortometraggi provenienti dal resto d’italia) e Internazionali (per opere provenienti dall’estero).

Novità di questa edizione è il videocontest dedicato alla tutela del territorio e al rischio idrogeologico denominato Cara Terra Nostra. L’iniziativa, che gode del patrocinio gratuito dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, vuole omaggiare le vittime dell’alluvione del 1 ottobre 2009, in vista del decimo anniversario della tragedia.

I premi verranno assegnati tenendo conto dei voti che gli spettatori hanno espresso durante le tre sere di proiezioni. Il Festival Corto di Sera, organizzato dall’omonima associazione culturale, è realizzato nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei Cinema, della Sicilia Film Commission. La manifestazione può contare sul patrocinio gratuito del Comune di Itala, sul prezioso sostegno padre Salvatore Orlando e si avvale del lavoro volontario dei soci della locale Pro Loco “Giovannello da Itala”.

L’ appuntamento per l’ultima sera di questa ottava edizione, che sarà condotta da Alessandra Mammoliti, è dunque a sabato 10 agosto, sempre in piazza Badia della Chiesa Arabo Normanna dei S.S. Pietro Paolo, nella frazione Croce del Comune di Itala. Le proiezioni inizieranno alle ore 21.30. L’ ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.