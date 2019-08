Tindari (Me): conto alla rovescia per Queen at the opera

Conto alla rovescia per l’arrivo in Sicilia di “Queen at the Opera”, l’unico concerto/show interamente dedicato alla band di Freddie Mercury – Tindari (Messina) 11 agosto e Marina di Modica (Ragusa) 13 agosto

E’ tutto pronto per l’arrivo in Sicilia di Queen at the Opera, Il primo e unico concerto/show interamente basato sulle musiche della storica band inglese, in una inedita e coinvolgente veste rock sinfonica mai creata prima.

La prima tappa prevista è per domenica 11 agosto alle ore 21.30, nella splendida cornice del Teatro Greco di Tindari. Mercoledì 13 agosto (sempre alle 21.30) è in programma il secondo appuntamento all’Arena Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica (Ragusa).

Entrambi gli appuntamenti siciliani sono coorganizzati dalla Duncan Eventi e dall’agenzia Euphonya Management di Dario Grasso.

Queen at the Opera è un visual show (con una formazione che si compone di oltre 40 artisti), che trasforma l’atmosfera dello spettacolo rendendolo emozionante e coinvolgente, impreziosita anche dalla avvolgente direzione d’orchestra del Maestro Piero Gallo.

Saranno degli straordinari performer con talentuose voci che esprimeranno il grande lavoro di arrangiamento svolto per la realizzazione dello show: Luca Marconi, Alessandro Marchi, Valentina Ferrarie Giada Maragnogià noti al pubblico di “Notre Dame de Paris”, “Romeo e Giulietta”, “Priscilla la Regina del deserto”, “Hair”, “The Voice” e “Roma Opera Musical”, sono pronti a confrontarsi con i più grandi capolavori del popolarissimo gruppo di Freddie Mercury, Brian May, John Deacon, Roger Taylor.

Classici senza tempo come We are the champions, Barcelona, Bohemianrhapsody, Wewill rock you, The show must go on, Radio gaga, A kind of magic, Under pressure, Anotheronebites the dust e tanti altri rivivranno in tutto il loro travolgente splendore grazie alla perfetta fusione sonora, potente ed elegante,