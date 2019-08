Messina: stella di bronzo del Coni per Pasquale Caruso

Il dirigente del Messina Volley, Pasquale Caruso, ha ricevuto la stella di bronzo per meriti sportivi consegnata dal Coni per il 2018. Il riconoscimento arriva per le “benemerenze acquisite nella tua attività dirigenziale”.

“Con questa onorificenza – prosegue la lettera del Coni – l’organizzazione sportiva nazionale, oltre che attestare le tue capacità e i risultati conseguiti in tale attività, desidera anche esprimerti profonda riconoscenza per la generosa collaborazione e l’impegno dedicato allo sport in tanti anni di servizio”.

La società peloritana, con grande orgoglio comunica l’importante titolo assegnato ad uno dei suoi pilastri, componente fondamentale dell’attività sportiva del sodalizio giallo-blu.

Per 45 anni Pasquale Caruso ha contribuito in modo tangibile alla crescita di questo sport nella città di Messina come testimonia la serie A vissuta negli anni ’90 con la società Unrra Casas Messina.

“Sono molto contento – dichiara il dirigente giallo-blu – e sono altrettanto contento di aver contribuito con questa stella di bronzo, ad aumentare il prestigio della provincia di Messina”.

Di questi anni di sport il dirigente Giallo-blu sottolinea i momenti che gli sono rimasti più impressi: “ricordo i momenti belli degli anni ’90, quando abbiamo partecipato ai vari campionati di serie A. in questa parentesi mi vengono in mente, con piacere, i vari titoli regionali conquistati e le finali juniores disputate. Un altro bel ricordo è legato alla GR Roma, sempre negli annii ’90, quando ho potuto vivere l’esperienza europea con questa società che mi ha voluto come dirigente accompagnatore”.

Dal 2014 Pasquale Caruso è dirigente della società peloritana. “Sono qui grazie a Mario Rizzo che già in precedenza mi voleva accanto a lui in questa società, come persona e punto di riferimento. Io ho sempre la mia squadra, la Libertas volley Messina, ma con Mario abbiamo un rapporto non dico fraterno, ma quasi”.

Non potevano mancare accenni al futuro del calcio a Messina. “Io spero che Messina – conclude Caruso – a prescindere da noi o altre realtà, possa arrivare a fare dei campionati dalla B1 in su. Noi abbiamo una storia sia nella pallavolo come nella pallacanestro, ma purtroppo in questo momento non riusciamo ad avere squadre competitive anche perché al Sud non abbiamo vere e proprie industrie che possono supportare le attività sportive”.

Prossimamente il comitato territoriale Coni comunicherà la data e il luogo in cui avverrà la consegna dell’onoreficenza nel coorso di una cerimonia ufficiale.