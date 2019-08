Tortorici (Me): è attesa per il carnevale estivo

Ritorna puntuale come un orologio svizzero l’appuntamento con il carnevale estivo a Tortorici, centro nebroideo in provincia di Messina. Anche per il 2019 la federazione carristi carnevale oricense, in collaborazione con le associazioni riunite Pro Tortorici e con il patrocinio dell’amministrazione comunale, è all’opera per la terza edizione del carnevale estivo oricense.

Appuntamento venerdì 9 agosto in piazza Zumbo a partire dalle 17.00.

Oltre alle maschere estive,sono in programma divertenti giochi animati da DjBagnas. Novità di quest’anno è il clor party fluo a partire dalle 22.00 con dj set Cesare Scaffidi e Vox Bijou.