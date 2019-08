Catania: i Falchi scovano una centrale dello spaccio, un arresto

Un 22enne di Catania è stato arrestato dagli agenti della polizia di Stato che hanno scoperto una centrale dello spaccio nel suo appartamento. Le manette sono scattate ai polsi di Antony Patrizio Nico, con precedenti di polizia e obbligo di firma, per detenzione ai fini di spaccio di marijuana.

Agenti della squadra mobile hanno notato il giovane uscire da uno stabile in via Grimaldi nel popoloso quartiere Librino. Alla vista dei Falchi, probabilmente per sfuggire ad un eventuale controllo, il ragazzo è tornato denro lo stabile. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato con addosso una chiave per l’apertura di porte blindate che apriva un appartamento nella sua disponibilità ubicato nello stesso edificio, adibito a centrale dello spaccio.

A seguito di una perquisizione domiciliari sono stati trovati e sequestrati 4 Kg di marijuana suddivisa in tre involucri sottovuoto contenenti uno 3 Kg, uno 570 grammi e 190 grammi, nonché materiale per il confezionamento della droga e la pesatura della stessa, nonché una bilancia professionale di grandi dimensioni.