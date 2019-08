Taormina (Me): verso il festival Opera stars

È tutto pronto a Taormina, nel messinese, per l’avvio del festival internazionale della grande musica “Taormina opera stars”. Alla conferenza stampa indetta per venerdì 9 agosto alle 11.00 nei locali storici de La Baronessa, parteciperà anche il sindaco di Taormina, Mario Bolognari e l’assessore regionale al turismo, Manlio Messina.

Nel corso dell’incontro saranno resi noti i dettagli, le novità e il tema delle giornate dedicate alla musica. Nella perla dello Jonio è i narrivo la vera musica internazionale al teatro antico. È attesa per l’avvio del festival del Taormina opera stars che avrà come fulcro una splendida rappresentazione di Carmen di Bizet che andrà in scena il 21 e il 24 agosto, nello splendido scenario della cavea.

La manifestazione si annuncia una cavalcata di musica dal respiro internazionale. Tutto nasce da un’idea del direttore artistico del festival, Davide Dellisanti. Il 18 agosto si inaugurerà il festival 2019 con il balletto classico “Song of the Mermaid” liberamente ispirato all’affascinante favola della Sirenetta di Hans Christian Andersen.

In scena al teatro antico K-Arts la più importante compagnia coreana applaudita nei teatri di tutto il mondo dal Kennedy center di New York ai teatri di San Francisco, Tokyo, Pechino, Parigi e Londra. Lo spettacolo, per la prima volta in Italia, sarà in esclusiva nazionale a Taormina.

Il “Taormina Opera Stars” concluderà il suo Festival con una serata di musica da non perdere. Sul palcoscenico si esibirà il 25 Agosto, Marta Argerich, un’autentica superstar della musica che si esibirà per la prima volta in Sicilia. Considerata la regina del pianoforte, la più grande pianista al mondo, per la prima volta al Teatro Antico, eseguirà il “Concerto numero 1, in Mi bemolle maggiore” di Franz Liszt. Artista assoluta e poliedrica, sarà protagonista di un evento unico. Accanto a lei si esibirà il suo grande amico e pianista di fama internazionale, Daniel Rivera che proporrà il “Concerto in La minore” di Edvard Grieg. Il mezzo soprano, Sanja Anastasia, sarà Carmen. Si affiancherà al tenore che impersonerà Don José, Dario Di Vietri.

Il cast completo prevede inoltre: Micaela: Cristina Park (21 agosto) – Maria Tomassi (24 agosto); Escamillo: Shi Zong (21 agosto) – Cristian Barone (24 agosto); Frasquita: Ripalta Bufo; Mercedes: Angelica di Francesco (21 agosto) – Sabrina Messina (24 agosto); il Dancaire: Hata Shinnosuke; il Remendado Fabio Perillo; Zuniga: Ogai Michio (21 agosto) e Graziano D’Urso (24 agosto); Morales: Alessandro Vargetto.

La quinta edizione del “Taormina Opera Star” prevede la direzione d’orchestra del maestro Gianna Fratta, che è stata applauditissima in Tosca dello scorso anno. La regia sarà curata da Antonio de Lucia. Aiuto Regista sarà Francesco Briguglio. Orchestra e Coro del “Taormina Opera Stars”. Il Maestro del coro sarà, Carmelo Pappalardo. Il Coro delle voci Bianche “Vincenzo Bellini” avrà come direttore: Daniela Giambra. Il corpo di ballo è di “Danza Taormina” della coreografa, Alessandra Scalambrino. Maurizio Gullotta, tra gli artefici dell’iniziativa culturale, svolgerà il ruolo di direttore musicale. Un’iniziativa questa del presidente dell’Associazione “Aldebaran”, Antonio Lombardo. Assolutamente spettacolari, come da tradizione del Festival, saranno, infine, le scene de “La bottega Fantastica” diretta da Davide Barbera. Insomma una rappresentazione all’insegna della qualità che cercherà di impreziosire una delle serate di agosto di Taormina.