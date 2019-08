Catania: si presenta il Tango festival 2019

Sarà presentata venerdì 9 agosto alle 10.00 nella sala giunta di palazzo degli elefanti di Catania l’edizione diciannove del Catania tango festival. Alla presenza del sindaco di Catania, Salvo Pogliese, il presidente e direttore artistico di Caminito Tango, Angelo Grasso, illustrerà il programma della diciannovesima edizione del Catania tango festival, festival internazionale di tango della Sicilia.

Alla conferenza stampa interverranno anche i campioni di tango argentino Joe Corbata e Lucila Cionci, fra i grandi mattatori di questa avventura artistica dell’estate catanese.

L’evento si svolgerà a Catania dal 9 al 18 agosto coinvolgendo turisti e ballerini da tutta Italia e da più di trenta paesi del mondo. Tutti sono pronti a popolare Catania attratti dal cast stellare di maestri tangueri del festival, dalla bellezza della città e dalla fama della manifestazione.

Nel marzo del 2019, ai premios Tango di Buenos Aires, gli oscar del tango argentino, il Catania tango festival è stato nominato tra i tre migliori eventi di tango argentino al mondo e Angelo Grasso, direttore artistico del festival, ha vinto il premio come miglior organizzatore di eventi, grande attesa dunque per il festival che segue questi riconoscimenti. “Questa diventa un’edizione particolare per me – commenta Angelo Grasso – perché arriva dopo il conseguimento del premio Tango 2019. Un premio che è un onore per me ma anche un onere, perché mi consacra come ambasciatore della diffusione del tango e della sua cultura. E con passione e umiltà, le due caratteristiche che ritengo imprescindibili nella figura di un organizzatore, ho cercato di proporre un festival che nel solco della continuità mantenesse sempre presenti i due obiettivi che un festival di tango, oggi, al tempo dei social media e del mordi e fuggi mediatico deve continuare sempre a traguardare: il primo assicurare la presenza di grandi artisti, il secondo proporre la cultura del tango in tutte le sue forme: danza, musica, spettacolo, testimonianze di grandi protagonisti. In altre parole un evento che si possa considerare un tassello che contribuisca nel suo piccolo a tramandare il tango e le sue tradizioni verso il terzo millennio”.