Erice (Tp):Cinemadamare 2019, premio alla regista polacca Janikowaska

Si è conclusa ad Erice, nel trapanese l’edizione 2019 di Cinemadamare. Il premio come miglior film è andato alla regista polacca Joanna Janikowaska con l’opera “cazzi tuoi”.

Si è conclusa così la settimana di travelling campus che ha trasformato il centro storico di Erice in un set a cielo aperto. Protagonisti circa 90 filmmaker provenienti da oltre 53 nazioni diverse che hanno prodotto 25 titoli di short movie che il pubbilco ha potuto apprezzare nel corso della proiezione ieri sera in piazzetta San Giuliano.

Oltre al premio miglior film, sono stati attribuiti anche i premi a miglior attore/attrice che è andato a Janne Puustinen, finlandese; miglior sceneggiatura a Lora Dekova della Bulgaria per il film Peonies and forget me nots; miglior fotografia per Joanna Janikowaska e, infine, miglior suono per l’argentino Adriano Mantova per il film “Cazzi tuoi”.

“Ringrazio tutti i miei colleghi di Cinemadamare. Senza di loro non potrei fare nulla”. Così la vincitrice della competizione ericine. Dal 27 luglio i cineasti si sono dati appuntamento ad Erice per scoprire e filmare storie e luoghi del comune. Unanime la gratitudine e l’apprezzamento da parte dei giovani artisti provenienti da ogni parte del mondo.

Gratitudine è stata espressa anche da Franco rina, direttore di Cinemadamare nei confronti dell’amministrazione comunale che “ci ha accolto e della fondazione Erice. È stato possibile realizzare tanti film in soli 6 giorni grazie alla qualità dei giovani cineasti con il loro carico di talento, curiosità professionale e di un grande desiderio di conoscere gli altri”.

Si conclude così la settimana cinematografica di Cinemadamare giunto alla diciassettesima edizione, ospite ad Erice per il quarto anno consecutivo. Il “Travelling campus” si sposta adesso in Basilicata, a Nova Siri, portando con sé il ricordo della splendida terrazza che è il borgo di Erice.

Nel centro del trapanese proseguono gli appuntamenti di Ericestati organizzati in collaborazione con la fondazione Erice arte. Domani, lunedì 5 agosto, inizierà l’Urban street art 2019 con giovani artisti che realizzeranno le loro opere su pannelli collocati lungo le vie del centro storico con il tema “Umanità e bellezza”.

Domani sera andrà in scena il primo dei quattro appuntamenti previsti con il grande jazz. EriceinJazz, un vero e proprio jazz club inserito nella cornice di piazzetta San Giuliano. Grandi musicisti italiani si esibiranno dal vivo nel borgo medievale. Previsti anche incontri con gli artisti.