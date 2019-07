Tortorici (Me): grande successo per “la scinnuta di carruzzuna”

Grande successo a Tortorici per l’edizione 2019 della scinnuta di carruzzuna organizzata dal centro commerciale naturale oricense in collaborazione con le associazioni riunite Pro Tortorici e con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Scendere lungo le strade, meglio ancora se ripide discese, a bordo di “carruzzuna”, piccole macchine senza ruote e senza motori, era un passatempo dei ragazzini di un tempo. Oggi, in un mondo in cui sempre più spesso i ragazzini preferiscono intrattenersi nei pomeriggi di ozio con giochi elettronici, smartphone, computer o similiari, è bello riscoprire antichi giochi e comprendere come era bello divertirsi per strada, impegnandosi anche in una sana competizione.

Sono stati più di 100 i partecipanti alla manifestazione, provenienti da più parti della Sicilia. Tre le categorie in gara: baby, junior e senior e più un premio per il prototipo di carruzzuna più bello. Il vincitore assoluto che si è aggiudicato una coppa, un premio in denaro di 200 euro e un cappellino originale della Ferrari offerto dalla scuderia Ferrari di Acquedolci, è stato il signor Ignazio Blasco, nella categoria senior, catanese.

A primeggiare sugli altri concorrenti che si sono sfidati lungo le vie del centro storico appositamente allestite per l’occasione nella categoria baby è stato Natale Rapisarda, nella categoria junior, invece, il primo premio è andato all’oricense Andrea Bellomo, mentre in quella senior a Ignazio Blasco di Catania, premiato (nella foto) dalla presidentessa del centro commerciale naturale oricense, Floriana Buttafarro.

Per organizzare manifestazioni del genere è necessaria tanta buona volontà, ma soprattutto grande collaborazione da parte di tutti. Come quella dimostrata da Nino Ferraloro, dipendente comunale, appassionato di fotografia che l’anno scorso e quest’anno si è prestato gratuitamente ad aiutare a stilare la classifica dei concorrenti in gara. A lui l’organizzazione della “scinnuta di carruzzuna” ha voluto rendere omaggio con una targa ricordo.

Dopo il grande successo riscosso dall’edizione 2019 della manifestazione, già si pensa all’evento del 2020.