Taormina (Me): Tao Award all’attrice Serena Autieri

Sarà consegnato all’attrice Serena Autieri il premio Tao Award nella categoria attori. L’appuntamento è per domani sera alle 21.00 al teatro antico di Taormina. Il premio sarà consegnato durante il Gala di Taomoda che sarà presentato da Beppe Convertini e Cinzia Malvini.

Gli altri premiati, già annunciati in conferenza stampa dalla presidentessa della rassegna Agata Patrizia Saccone: il Tao Award excellence andrà all’imprenditore Brunello Cucinelli; a Carla Sozzani, visionaria fondatrice della Galleria 10 Corso Como; a Paolo Gerani per Iceberg; Tao award per la moda ad Albergo Zambelli; Ultrachic con Diego Dossola e Viola Baragiola e per l’haute couture alla Maison Curiel; a Beppe Angiolini premio per la valorizzazione dei siti storico-culturali attraverso la moda; a Francesco Tombolini, presidente di Camera Buyer Moda Italia; per il design a Francesco Librizzi, direttore artistico di Fontana Arte; per il giornalismo a Giovanni Audiffredi, direttore di GQ Italia; Luca Lanzoni, digital fashion director di Hearst; Franco Fatone, giornalista di moda del Tg2; per la fotografia ad Arturo Delle Donne; a Vera Slepoj per la cultura.

Ospite musicale dell’evento sarà il giovane jazzista talentuoso di Vittoria, Francesco Cafiso che porterà la musica del suo sassofono al teatro antico di Taormina.