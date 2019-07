Patti, Milazzo e Messina: un biglietto per tre serate

Un biglietto in edizione limitata al prezzo speciale di 45 euro per partecipare a tre concerti a Patti-Oliveri, Milazzo e Messina. Sono tre realtà che concretizzano la “Coast connection experience” con un’iniziativa unica nel suo genere.

Ha preso dunque sempre più piede la partnership che abbraccia la provincia messinese, fortemente voluto e portato avanti dagli organizzatori di Indiegeno fest, Olimparty Messina e Mish Mash festival.

Il modello “Coast connection experience” vuole puntare sulla sicilianità e sulle peculiarità che da anni caratterizzano le tre manifestazioni e che nel 2019 hanno deciso di collaborare per favorire una maggiore partecipazione di pubblico e la realizzazione di un format unico nel suo genere.

Sono disponibili solo 150 tagliandi in vendita. Il tagliando unico darà la possibilità di assistere ai concerti di Coma_Cose, Izi, B. ed M. Vicario, in programma domenica 4 agosto all’Indiegeno Fest a Patti Marina (Lungomare F. Zuccarello), al Cisk Party di sabato 10 agosto con il rapper Clementino che animerà l’Olimparty Messina sulla spiaggia del Lido Brigata Aosta e, infine, partecipare alla serata di martedì 13 agosto al Mish Mash Festival al Castello di Milazzo con i live di Eugenio in Via di Gioia, Nitro, Lorenzo Bitw e Tropea.

Un’offerta in più nell’estate messinese, con la volontà di creare una vera sinergia tra tre manifestazioni diverse per tipologia, musica e splendide location, come il Teatro Greco di Tindari, la Riserva di Marinello, la spiaggia di Mortelle e il Castello di Milazzo, ma con l’unico obiettivo di promuovere il territorio della provincia: “Una scintilla per dare il via a future collaborazioni più ampie e articolate – hanno sottolineato gli organizzatori -. È un esperimento e un primo importante passo in avanti. Una novità assoluta nel panorama degli eventi musicali, artistici, culturali e sportivi”.

Il biglietto unico potrà essere acquistato esclusivamente nei seguenti punti vendita già da questo week-end:

MESSINA

Io Stampo, Via Centonze, 44/46 – angolo via del Vespro;

MILAZZO

Bar Amoroso, Via Risorgimento 191;

PATTI

Libreria Capitolo 18, Via Trieste, 28/B

Bar Papilla, via C. Zuccarello, 155.