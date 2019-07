Palermo: incontro sindacale all’ispettorato forestale

Oggi la sede dell’ispettorato foreste di Palermo ha ospitato un incontro sindacale del comparto forestali. Nel corso della giornata si è discusso delle determine assunte dall’ispettorato per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico, forestale e idraulico agraria in riferimento alla campagna A.I.B. in corso.

Le organizzazioni sindacali hanno espresso la loro positiva convergenza sulle indicazioni emerse dall’ispettorato forestale e hanno dichiarato la loro disponibilità ad illustrare quanto discusso ed approvato ai propri iscritti.

Nel corso dell’evento il segretario regionale del Sinalp, Andrea Monteleone, ha chiesto ulteriori chiarimenti in merito ai corsi qualificanti per caposquadra AIB programmati, evidenziando la massima attenzione verso tutti quei lavoratori che da molti anni svolgono tale ruolo “affinchè non siano estromessi dal circuito lavorativo che si sta mettendo in moto per far nascere il nuovo lavoratore forestale”

Da parte dell’azienda, Giuseppe Chiarelli ha garantito che non si intende declassare o estromettere alcun lavoratore del comparto forestale.

Il dirigente Sinalp forestali, Gaetano Grigoli, ha posto l’attenzione sulle problematiche inerenti alle visite mediche alle quali dovranno sottoporsi i lavoratori e sulla mancanza delle divise per i lavoratori 78ttisti. Il Sinalp ha evidenziato la propria disapprovazione verso l’attuale CIRL in quanto presenta quanto meno delle anomalie che lo rendono non idoneo a rappresentare i lavoratori.