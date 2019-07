Messina: ritardi eccessivi per visite oncologiche

Mesi di attesa per effettuare un’analisi, magari una di quelle che possono salvare la vita. È la situazione del servizio sanitario in gran parte d’Italia. La situazione, nel messinese, però, è ancora più drammatica come sottolinea il consigliere comunale di Pace del Mela, Angela Musumeci Bianchetta, nella sua qualità di malata oncologica e politica.

Ieri Angela Musumeci Bianchetti ha inviato una nota al direttore dell’Asp 5 di Messina, evidenziando ritardi inaccettabili che sono costretti a subire i pazienti oncologici per prenotare visite ed esami clinici.

“Diversi cittadini affetti da patologie oncologiche hanno segnalato – sottolinea Musumeci – diversi problemi che hanno riscontrato per la prenotazione di visite ed esami clinici. In particolare, non è possibile prenotare tramite il numero verde visite oncologiche di controllo presso gli ospedali di Taormina, Milazzo e Barcellona.

Non è concepibile tale comportamento – prosegue il consigliere Musumeci – considerato che diversi cittadini sono in cura da diversi anni con la struttura di Taormina ed è corretto che il paziente continui ad essere seguito dalla stessa equipe di oncologi.

Ci sono lunghe liste di attesa per prenotare ecografie, mammografie, tac, risonanze magnetiche. Le prenotazioni non rispettano i tempi delle priorità. Per quanto riguarda le malattie oncologiche anche qualche settimana di ritardo può risultare fatale.

Una paziente ha contattato direttamente la struttura di Taormina per prenotare una visita di controllo oncologica e la prima data utile è fine febbraio 2020. Una vera vergogna. Infine segnalo che ci sono lunghe attese per contattare il call center, circa 39 minuti

Chiedo un immediato intervento da parte della direzione generale dell’asp e dell’assessorato regionale alla sanità perché noi malati oncologici abbiamo il diritto di curarci e non possiamo tollerare tali ritardi. In assenza di urgente riscontro, insieme ad altri malati oncologici, mi riservo altre azioni istituzionali e popolari.