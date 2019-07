Catania: lavoratori in nero percepiscono reddito di cittadinanza, denunciati

In tre lavoravano in nero e percepivano nel contempo il reddito di cittadinanza. Per questo tre “furbetti” sono stati denunciati a Catania dagli agenti della polizia di Stato.

A beccarsi una denuncia sono stati un 46enne di Belpasso che faceva il pasticcere all’interno di un bar di via Cardinale Dusmet; un 59enne di Riposto, pizzaiolo in nero in un ristorante a Mascali e un 41enne di Catania trovato a svolgere in nero la mansione di salumiere in un supermercato di Riposto.

Sono in corso di quantificazione le somme indebitamente percepite dai denunciati tramite le loro carte magnetiche, opportunamente sequestrate.