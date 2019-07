Campofelice di Roccella (Pa): arriva la VI edizione di Roccamaris

È tutto pronto a Campofelice di Roccella, nel palermitano, per la VI edizione di Roccamaris, la kermesse organizzata dall’associazione Roccamaris in collaborazione con il comune di Campofelice.

Protagonista dell’evento sarà il castello di Roccella. Roccamaris è il rinnovato invito a scoprire e riscoprire, anche nel periodo estivo, la bellezza della cultura nella cornice storica unica del castello di Roccella a Campofelice di Roccella. Appuntamenti dal 27 luglio al 26 agosto.

Un mese di eventi tra musica, cultura, teatro e favole. Gli ospiti del castello saranno quest’anno gli Alenfado, l’attrice Sofia Muscato con il suo Fedro; il maestro cuntista Salvo Piparo che, accompagnato dalle percussioni di Michele Piccione ci racconterà la sue favole del mare e i canti della tradizione siciliana al femminile di Matilde Politi e Simona Di Gregorio. Non può mancare anche la notte dedicata interamente al castello di Roccella, alla sua conoscenza, con visite guidate, momenti musicali, sapori e colori. Quest’anno arricchita dall’esibizione dei Batarnù.

“Anche quest’anno, con la rassegna Roccamaris – dice il sindaco Michele Taravella – stiamo presentando al grande pubblico un calendario di eventi culturali di grande pregio tra musica, teatro e arate che troveranno esecuzione nello splendido scenario del castello di Roccella.

Un’iniziativa, questa, fortemente voluta dall’amministrazione e che viene portata avanti da alcuni anni dai volontari dell’omonima associazione, nel segno della promozione del nostro Castello di Roccella. Già dallo scorso anno abbiamo deciso di dare un importante taglio culturale alle manifestazioni estive, senza tuttavia trascurare i momenti di sano divertimento e gli eventi musicali. Uno dei principali scopi della nostra azione amministrativa, infatti, è proprio quello di promuovere una rinascita della nostra comunità e del nostro territorio nel segno della ‘bellezza’ e della ‘valorizzazione’ di tutto ciò che di pregevole e suggestivo possediamo, a cominciare dal Castello di Roccella, per poi guardare al paesaggio ed ai tanti punti di interesse, ancora poco noti della nostra Campofelice”.

“”Roccamaris. Incontri d’estate al Castello” arricchirà culturalmente anche quest’anno, il sesto consecutivo, l’estate di Campofelice di Roccella e di tutto il comprensorio – ha dichiarato Domenica Barbera, presidente dell’Associazione Roccamaris -. Per noi volontari la rassegna estiva rappresenta uno strumento utile per far conoscere un luogo dalla rilevanza storico-culturale unica da valorizzare e fare propria. Ringraziamo l’amministrazione che ci ha dato questa opportunità, ma soprattutto tutti coloro che in questi anni ci hanno aiutato e sostenuto nella nostra attività volta a riscoprire la centralità del Castello di Roccella per la storia e per il futuro di tutta la comunità.

Il festival estivo arricchisce le attività svolte durante l’anno dalla nostra associazione volte a far rivivere il Castello in tutto il suo splendore, grazie alla musica, al teatro, all’arte, alla cultura”.

Calendario delle maniefstazioni

27 luglio 2019 ore 21.30

Alenfado in concerto

6 agosto 2019 ore 21.30

Fedro di e con Sofia Muscato

13 agosto 2019 ore 21.30

Il Castello di notte

Notte bianca con i Batarnù

20 agosto 2019 ore 21.30

SURRA. Le favole del mare

di e con Salvo Piparo, cuntista e Michele Piccione, percussioni

26 agosto 2019 ore 21.30

Canti della tradizione siciliana al femminile

con Matilde Politi e Simona Di Gregorio