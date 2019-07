Palermo: al planetario “sulla luna 50 anni dopo”

Cinquant’anni fa il primo uomo sbarcava sulla luna. Per celebrare l’avvenimento il planetario di Palermo ha organizzato la serata “Palermo, sulla luna 50 anni dopo”.

Un appuntamento organizzato da Urania in collaborazione con planetario, Inaf, osservatorio astronomico di Palermo, orsa Palermo, l’associazione Science & Joy e grazie ai partner internazionali Nasa e Astroshop e il patrocinio del dipartimento di fisica e chimica dell’università degli studi di Palermo, sabato 20 luglio dalle 18.00 alle 24.00 all’interno di parco villa Filippina. Tantissime le attività previste.

All’interno del Planetario verrà proiettato il film documentario “Tribute to Apollo 11 Mission” (durata 18 min) che ripercorre le varie fasi della missione dell’Apollo 11 che il 20 luglio del 1969 portò gli astronauti statunitensi Neil Armstrong e Buzz Aldrin sul suolo lunare (Turni ore: 18:00 – 18:30 – 19:00 – 19:30 – 20:00 – 20:30 – 21:00 – 21:30 – 22:00 – 22:30 – 23:00 – 23:30). Alla fine della proiezione, i partecipanti avranno la possibilità di salire e sedersi all’interno del LEM (Lunar Excursion Module), una riproduzione in scala più piccola del Lander (Ticket proiezione e LEM: € 5 adulti; € 3 bambini. Per informazioni e prenotazioni – 347 811 90 78 / 347 537 46 46 e.mail: palermosullaluna@gmail.com).

Dalle ore 19:00 fino alle 20:30 , sul palco del Teatro Arena Villa Filippina si terranno due brevi conferenze dedicate all’evento: alle 19:00, il Prof. Giovanni Peres (UNIPA) condurrà un intervento dal titolo “La corsa alla Luna, risvolti umani e aspetti tecnologici”; alle 19:45, il Dott. Antonio Maggio e la Dott.ssa Barbara Truden condurranno una conferenza dal titolo “Che fai tu, Luna, in ciel? Interpretazioni artistiche e scientifiche”. Modera il Dott. Marcello Barrale (Planetario di Palermo).

Dalle terrazze monumentali della villa sarà possibile osservare ai telescopi (8 postazioni) la Luna e i pianeti Giove e Saturno con possibilità di fotografarli con il proprio smartphone.

Dalle 21.30, nell’area spettacoli “Monsù Villa Filippina” si potrà cenare ed assistere al concerto degli Alan’s Breakfast – Pink Floyd Tribute che per la speciale occasione suoneranno per intero l’album di maggiore successo della band inglese “The Dark Side of the Moon“.

Grazie alla collaborazione con INAF sarà allestita una postazione per la realtà virtuale con Oculus per l’esplorazione del paesaggio lunare e un set “Fai un selfie sulla Luna”. Uno spazio sarà invece dedicato all’Ass. ORSA Palermo che esporrà alcuni pannelli informativi e alcuni quotidiani dell’epoca e diverse astrofotografie. Diverse saranno le attività di divulgazione (Orientamento, Miti lunari, Missioni Apollo, Geologia lunare).