Capo d’Orlando (Me): a villa Piccolo “Irredimibile Sicilia” di Fabrizio Fonte

Sabato 20 luglio appuntamento a Villa Piccolo, nel messinese, con la presentazione del libro “Irredimibile Sicilia? L’isola e il sogno infranto della sua autonomia speciale” del giornalista Fabrizio Fonte.

I lavori saranno introdotti da Andrea Pruiti Ciarello, presidente della fonazione famiglia Piccolo di Calanovella e poi parteciperanno: Alberto Samonà, giornalista, membro del consiglio di amministrazione della fondazione; Daniele Tranchida dell’università degli studi di Messina.

La Sicilia,ultima tra le regioni europee in termini di sviluppo socio-economico, ma prima per numero di abitanti che ogni anno vanno via dall’isola. Una terra unica, speciale, che resta nel cuore di chi ci nasce o ci vive per qualche vacanza. Ma è anche una terra che non riesce ad uscire dal pantano in cui si trova e non riesce a brillare. È anche la terra di Pirandello, di Camilleri morto proprio oggi, è la terra dei misteri e dei paradossi.

La Sicilia è uno scrigno di cultura, sapori, saperi, arte, natura, archeologia come pochi al mondo, dalla storia millenaria. È stata al centro della Magna Grecia. Contesa da tutti e da tutti amata, in Sicilia si potrebbe vivere solo di quanto la sua ricca terra produce.

Ritornando a parlare della politica, nel 1946 il governo nazionale concede alla Sicilia l’autonomia speciale. Erano state poste le basi per cambiare una volta per tutte le sorti della Sicilia e dei siciliani. Ma così non sembra essere stato.