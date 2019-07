Vacanza in sicurezza, come creare un kit di primo soccorso utile in ogni occasione

Andare in vacanza? Certamente, perché in estate tutti noi abbiamo il sacrosanto diritto di staccare la spina. Ma questo non ci autorizza a perdere di vista anche i doveri che ci toccano, come ad esempio il fattore sicurezza.

Prima di partire per un breve o lungo viaggio, dunque, dobbiamo ricordarci quanto conta preparare un kit di primo soccorso, così da poter affrontare eventuali imprevisti con tempestività. È il caso di sottolinearlo, perché spesso si tende a sottovalutare questo aspetto, e non è mai un bene farlo, perché significherebbe sfidare la sorte.

Per questa ragione oggi scopriremo come creare rapidamente un kit di primo soccorso. Kit di primo soccorso e consigli generali

L’informazione, prima di tutto: quando decidete di affrontare un viaggio all’estero, ad esempio, cercate sempre di capire se in quel paese c’è il rischio di contrarre malattie particolari. Così potrete _ HYPERLINK “http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=645&area=Malattie%20infettive&menu=viaggiatori” __sottoporvi a una profilassi idonea, a scopo cautelativo, per evitare brutte sorprese. In secondo luogo, non dimenticate mai a casa i farmaci specifici, in caso di malattie croniche.

Adesso andiamo al punto: come allestire un kit di primo soccorso utile in qualsiasi occasione? Cerotti, garze e bende non dovrebbero mai mancare, così come i prodotti repellenti contro gli insetti e ovviamente la crema solare. Altri elementi indispensabili sono la tintura di iodio e l’acqua ossigenata, insieme al termometro, al cotone idrofilo e ad un set di siringhe e aghi sterili. Nel kit di primo soccorso andrebbero inseriti anche un clisma, un laccio emostatico, un pack di guanti monouso, la soluzione fisiologica e un disinfettante non a base alcolica.

Preparazione e destinazione

Per prima cosa è bene preparare il tutto con largo anticipo e, fortunatamente, il web ci viene incontro: oggi si possono trovare veri e propri reparti di parafarmacia online _ HYPERLINK “https://www.easycoop.com/cura-casa-e-cura-persona/cura-della-persona/parafarmacia.html” __dove scegliere gli accessori utili_ nell’ampio assortimento disponibile.

Al contempo, si consiglia di capire quali sono gli elementi da inserire nel kit di primo soccorso, a seconda della destinazione, come il mare o la montagna. Premesso che gli accessori base dovrebbero essere sempre presenti, ci sono comunque alcune particolarità che conviene studiare.

Per il mare è importante ricordarsi delle borse termiche e delle penne stick contro le ustioni da medusa, insieme alle creme cortisoniche per _ HYPERLINK “https://www.corriere.it/salute/pediatria/cards/zanzare-vespe-tafani-ecco-come-difendersi/meglio-cortisone-no-rimedi-fai-te.shtml” __le punture di api e vespe_. Il gel all’aloe vera, poi, è un ottimo rimedio per le scottature solari.

In montagna, invece, meglio aggiungere al kit di primo soccorso qualche farmaco in più: si parla degli antidiarroici, degli antipiretici e degli antiemetici, insieme agli antispastici. Infine, la coperta termica è un accessorio immancabile.

Mare o montagna, poco importa: prima di partire per le vacanze, è sempre meglio attrezzarsi con un kit di primo soccorso all’altezza della situazione.