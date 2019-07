Milazzo (Me): festival corale internazionale, vince la Slovenia

Grande successo a Milazzo, nel messinese, per la sesta edizione del festival corale internazionale InCanto Mediterraneo, la manifestazione di successo curata dai “cantica nova” per la direzione artistica del maestro Francesco Saverio Messina e in collaborazione con il comune di Milazzo.

Un’intensa settimana di musica, arte, cultura a Milazzo con oltre 500 cantori provenienti da tutto il mondo, iniziata domenica 7 e martedì 9 luglio con l’esibizione non competitiva dei cori al duomo antico e conclusasi ieri dopo tre giornate di concorso.

Palcoscenico unico per il concorso e la cerimonia finale: il bastione di Santa Maria illuminato dai resti di Siso, capodoglio ritrovato imbottito di plastica tra Milazzo e le Eolie, oggi simbolo di sensibilizzazione all’ambiente (progetto Siso, del milazzese Carmelo Isgrò).

A rendere ancora più vivace l’atmosfera e ad entusiasmare i cori e i tantissimi curiosi accorsi, la magnetica mostra “Mediterranean…. I colori della Sicilia” di Salvo Currò e il progetto fotografico “Milazzo è fatta a scale” curato da Italia Nostra.

Tornando alla competizione, ecco la graduatoria finale:

Per la sezione Musica Sacra vince il coro Akademski Pevski Zbor da Maribor in Slovenia; seguono al secondo posto Bel Canto Choir da Vilnius in Lituania, e in ex aequo al terzo posto Apollo Choir da Bratislava in Slovacchia e Coro Art Menu da Plock, Polonia.

Ecco, invece, la classifica definitiva per il Trofeo InCanto Mediterraneo 2019:

1°posto: Bel Canto Choir – LITUANIA Medaglia d’Oro, vincitori Trofeo InCanto Mediterraneo

2°posto: Akademski Pevski Zbor – SLOVENIA Medaglia d’Oro

3° posto: Apollo Choir – SLOVACCHIA Medaglia d’Argento

4° posto: Coro Art Menu – POLONIA Medaglia d’Argento

5° posto: Girls Choir Puellae Cantantes of the Karol Szymanowski Music School POLONIA Medaglia di Bronzo

6° posto: Coro Southland – AUSTRALIA Medaglia di Bronzo

7° posto: Coro del Coriandolo – SVIZZERA

Entusiasmante il lavoro svolto dalla giuria internazionale che ha apprezzato la qualità esecutiva ed interpretativa dei cori partecipanti, ed ha infine consegnato – con il suo presidente di giuria Werner Pfaff – il Trofeo InCanto Mediterraneo 2019 realizzato dal Maestro Giuseppe Cristaudo al Bel Canto Choir di Vilnius. In questo VI InCanto Mediterraneo il più premiato è stato proprio il gruppo lituano, il cui Maestro Egijidius Kaveckas è stato preferito anche come Miglior Direttore di Coro, e uno dei cantori ha vinto anche il 1° Photo Instagram Contest InCanto Mediterraneo 2019.

Tra le altre menzioni speciali nella cerimonia finale: Premio migliore esecuzione di un autore contemporaneo italiano allo sloveno Akademski Pevski Zbor; Premio speciale per la gioia e passione al Coro del Coriandolo di Ginevra; Premio speciale per la raffinatezza e omogeneità corale all’australiano Coro Southland.

Prossimo appuntamento nel 2021 dall’11 al 17 Luglio per il VII Festival Corale Internazionale InCanto Mediterraneo.