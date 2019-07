Taormina (Me): a palazzo Ciampoli domani si apre l’art fashion design

Riflettori accesi domani, sabato 13 luglio a Taormina per Taomoda week con Contemporary art fashion design, allestita all’interno di palazzo Ciampoli.

Tra le opere di design l’installazione artistica dedicata al tema della sostenibilità realizzata dalla celebre artista Chen Li per Xerjoff, “You are never too small”. Installazione che attinge alla sua sperimentazione ultra ventennale con un segno simbolico che mette in relazione la natura e l’uomo. Lo spunto è chiaramente l’appello di Greta Thunberg a un impegno universale per la salvaguardia del pianeta.

Il taglio del nastro dell’evento opening della Taomoda week sarà affidato alla nota giornalista di RAI 1 Paola Cacianti che modererà la conferenza stampa e nel corso della serata introdurrà anche la presentazione del volume DIOR par GIANFRANCO FERRE’ – un’esclusiva per Taomoda – a cura del Direttore della Fondazione Rita Airaghi e Gianni Cinti. Si parlerà poi di tradizioni con il perugino Vittorio Lemmi, il quale, come in un viaggio nel tempo, ha ricreato per l’occasione nella galleria dell’Hotel Excelsior un percorso che narra i sette decenni della mosa sartoriale.

Il quattrocentesco Palazzo Ciampoli accoglierà per la prima volta un exhibition divisa in quattro sezioni. La collettiva ospiterà le installazioni di design a cura di Alessandro Amaro e Veronica Leone; le installazioni Contemporary Fashion con le creazioni di Suprema, Ellementi, Pescepazzo, Belle Vie, Ara Lumiere, Salvatore Cusimano, allestimento curato dall’architetto Ivana Laura Sorge (già vincitrice del Tao Awards Talent Design 2015), e quelle dell’istituto Marangoni Milano Talents 2019; la mostra fotografica coniugata al brands Suprema dell’artista Arturo Delle Donne “Il mare non ha paese” (tema fonte di ispirazione per l’accademia Menea, che cura il body painting delle modelle); le opere pittoriche “Cenni di quotidiana vita straordinaria” di Francesco Palmieri.

La Mostra “Contemporary Art Fashion Design”, dei progetti finalisti al contest TAO AWARD TALENT DESIGN 2019 resterà aperta al pubblico fino a domenica 20 luglio.

Taomodda, la kermesse ideata dalla giornalista Agata Patrizia Saccone, celebra quest’anno i suoi primi 20 anni alla presenza di personaggi di spicco e influencer del fashion system internazionale. Inserita tra i grandi eventi della Regione siciliana, la Taomoda Week 2019 – il cui tema quest’anno è l’ecosostenibilità – coniuga alla moda il design, l’arte, la cultura e la sana nutrizione. Un susseguirsi di appuntamenti che trasformeranno per una settimana Taormina in un hub che calamiterà moda, creatività e cultura.