Catania: continua il viaggio di WonderTime

Prosegue il viaggio di WonderTime alla riscoperta di Eros attraverso i luoghi più suggestivi di Catania, valorizzati da straordinarie performance tra musica, teatro e danza.

Oggi, 12 luglio alle 17.00, in scena nel creative space “Open” la prima giornata di workshop di teatro fisico ed emozionale “Dal corpo all’anima” diretto da Paola Greco.

La rassegna internazionale di arte diffusa, sta continuando a meravigliare la città e tutti coloro che vogliono lasciarsi rapire dalla forza travolgente dell’amore sensuale, declinato in molteplici aspetti artistici della vita quotidiana. Un fine settimana dedicato alla ricerca dell’armonia con se stessi da un punto di vista fisico, emotivamente e mentalmente.

“Assaporare il piacere di essere sé stessi – dichiara Paola Greco – anche in panni altrui. Sollecitare la comunicazione e il dialogo tra il corpo e l’anima. Acquisire consapevolezza dello spazio, per muoversi nel piccolo mondo e ritrovarsi nella grandezza dell’universo. Svuotarsi per riempirsi nuovamente. Viaggiare senza partire”.

Le tecniche utilizzate appartengono al “lavoro dell’attore su sé stesso” Stanislavskij e il “Teatro Laboratorio” di Grotowski. Il workshop che, attraverso il teatro permetterà la riscoperta della verità e della libertà, sarà suddiviso in vari step, che prevedono l’allentamento di diverse parti del corpo: riscaldamento fisico e vocale; lavoro sulla respirazione, rilassamento, sensibilizzazione ai cinque sensi; la scoperta dello spazio; interpretazione dell’emozioni e del testo; ricerca delle intenzioni; improvvisazioni verbale e fisica; analisi di gruppo e verifica.

Mani che si stringono, corpi che si abbracciano e sguardi che si svelano: sarà, dunque, un momento di incontro rivolto, in maniera trasversale, a chiunque abbia voglia e curiosità di connettersi con sé stesso e gli altri, condividendo cultura.

Sabato 13 luglio alle ore 21, al Palazzo Gravina un reading, a cura di Ilenia Maccarrone da “Desideri Mortali. Oratorio profano per Giuseppe Tomasi di Lampedusa” con il testo e la regia di Ruggero Cappuccio con Ilenia Maccarrone e Carmen Panarello. Nella stessa location, domenica 14 alle ore 21, il reading di Ruggero Cappuccio in una rielaborazione de Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa con Ilenia Maccarrone e Carmen Panarello.