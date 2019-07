Sant’Agata di Militello (Me): arrivano Crifò e Naro all’Acd

Altre forze giovani e di qualità arrivano a puntellare la rosa dell’Acd Città di Sant’Agata Calcio, nel messinese. Da Terme Vigliatore arriva Francesco “Ciccio” Crifò, 23 anni, mediano di grande solidità ed esperienza, a dispetto dei suoi appena 23 anni, cresciuto nel vivaio dell’Igea virtus.

“Non è stato facile per un barcellonese come me che ha vissuto 4 stagioni all’Igea Virtus, rinunciare all’affetto dei tifosi e al calore di una piazza così – racconta Crifò – nella mia scelta hanno inciso molto le ambizioni del presidente Ortoleva e l’interessamento del direttore Meli che mi ha subito mostrato un progetto ben chiaro per una società che comunque, negli ultimi anni, ha sempre costruito organici per campionati di vertice. Spero di ricambiare la fiducia che mi è stata data dalla società e dal mister Ferrara che sono felice di ritrovare dopo tanti anni, convinto che possa aiutarmi a crescere e migliorare ancora”.

Dall’Asd Acquedolci, invece, arriva Mirko Naro, 18 anni, giocatore juniores dal gran tiro, un jolly di difesa con buone attitudini sia da esterno che da centrale, in grado di poter essere schierato anche a centrocampo.

“Sono davvero felice ed onorato di indossare questi colori – dichiara Naro –. Da santagatese sono orgoglioso di aver ricevuto la chiamata della società e di mister Ferrara. Ce la metterò tutta per fare bene insieme al gruppo per raggiungere i risultati sperati”.