Messina: fucile a canne mozze trovato dai carabinieri

Un fucile a canne mozze con matricola abrasa e canna alterata è stato rinvenuto a Messina dai carabinieri in località Bisconte. Per questo è stato arrestato un 20enne per detenzione di armi clandestine ed alterazione di armi.

I carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno trovato il fucile con matricola abrasa e canna modificata e sei cartucce per l’arma. C.P. è stato arrestato per detenzione di armi clandestine ed alterazione di armi.

Il fucile e le munizioni, tutte illegalmente detenute, sono state sequestrate e saranno sottoposte ad accertamenti tecnicii e balistici al Ris di Messina per verificare se fossero state utilizzate per commettere altri reati.