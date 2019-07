Siculiana (Ag): sventato incendio boschivo, piromane preso

Un piromane è stato preso nel corso dell’operazione strade sicure a Siculiana, nell’agrigentino. Qui una vigilanza dinamica dedicata è intervenuta ieri sera per spegnere un incendio che si stava sviluppando in prossimità della locale via Roma.

Durante le operazioni di spegnimento, i militari hanno notato tra i campi un uomo intento ad incendiare le sterpaglie in un tratto di campo adiacente alla statale 115. Dopo averlo fermato sono stati avvisati i carabinieri che hanno preso in consegna il sospettato piromane.

I militari intervenuti, in forza al reggimento logistico Aosta, durante l’azione sono stati coordinati dalla sala operativa del quarto reggimento genio guastatori che detiene il comando di raggruppamento del settore Sicilia occidentale per l’operazione Strade sicure.

Nella Sicilia occidentale oltre alla provincia di Agrigento sono interessate all’operazione strade sicure anche le province di Palermo, Trapani e Caltanissetta.