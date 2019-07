Nicosia (En): alberghiero, diploma con 100 per Giacomo e Lorenza

È finito l’anno scolastico all’istituto Quasimodo di Nicosia. L’alberghiero ha raggiunto il traguardo finale con il conseguimento dei diplomi. “è stato un anno straordinario ricco di successi per il nostro istituto paritario – commentano i dirigenti – basti pensare ai momenti di ludica attività con le imprese, in banchetti, l’alternanza scuola-lavoro. Siamo felici poi di poter vantare il massimo dei risultati per due ragazzi che hanno conseguito il punteggio di 100 per il loro percorso.”

Si tratta di Giacomo Fazio e Lorenza Gallo che hanno già festeggiato il loro traguardo nell’Istituto Salvatore Quasimodo. L’Istituto paritario professionale offre diversi sbocchi per chi intende fare carriera nell’accoglienza turistica e nella ristorazione, nonché nella gestione di eventi culturali e gastronomici.

“Hanno trovato collocazione presso ristoranti, alberghi , qualcuno ha aperto esercizio privato sempre nella ristorazione”. Secondo i dati dell’Istat del 2018, gli istituti professionali sono quelli che garantirebbero maggiori sbocchi professionali post-diploma. Secondo questi dati in più del 40% si trova occupazione stabile nei primi 12 mesi dopo il diploma.

Da quest’anno all’alberghiero sarà affiancato il diploma professionale per odontotecnici. All’Istituto Salvatore Quasimodo, che fa parte del network di Scuole Riunite, è inoltre possibile raggiungere il traguardo del diploma online e in un anno con tutta una serie di percorsi personalizzati e una vasta gamma di indirizzi: Ragioneria, Geometra, Agraria, Elettronico, Odontotecnico, Alberghiero, Scientifico, Scienze umane.