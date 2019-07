Noto (Sr): “Blind” di Nina Silverberg in mostra

Aperitivo con l’aritsta mercoledì prossimo 10 luglio alle 19.00 con Nina Silerberg e presentazione della collezione pittorica Blind. Un appuntamento a cura di Studio Barnum contemporary nell’ambito della rassegna artistica “Percorsi di NOTOrietà” con il patrocinio del comune di Noto ad ingresso libero.

“Il colore può essere del tutto istintivo – sottolinea l’artista – e nel mio lavoro il colore è un modo istintivo di comunicare gli opposti. Sicurezza, pericolo; immobilità, paura; dentro, fuori. In che modo il colore può comunicare questi opposti e in che modo la forma può contribuire a farlo? In termini coloristici uso una tavolozza smorzata per comunicare un’energia silenziosa nel lavoro. Questa scelta crea anche un senso ambivalente di ciò che è dentro/fuori.

In termini di forma, presto attenzione ai bordi del colore dove l’ordine si dissolve e interno ed esterno s’incontrano. Questi limiti fisici sono talvolta manifestati attraverso il soggetto del mio lavoro: elementi architettonici come finestre, persiane, passaggi e cancellate. Altre volte il soggetto del lavoro è più distante, all’orizzonte.

Le mie opere sono astratte, a volte minimaliste anche quando alcuni tratti figurativi sono presenti. Questi elementi non solo suggeriscono il soggetto iniziale ma permettono anche di interpretare apertamente il mio lavoro, posto tra l’astratto e il figurativo.

Come luogo di orrore e bellezza combinati, spero che il mio lavoro permetta allo spettatore di negoziare la propria posizione tra questi opposti.

Nina Silverberg è un’artista italo-americana di 25 anni che vive a Londra. Nel 2018 si è laureata in Belle Arti alla City and Guilds of London Art School. Le sue mostre più recenti includono “We can Only Have Fun on Certain Days” con la collettiva Warbling e “Picnic”, al Subsidiary Projects di Londra.