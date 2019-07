Catania: il comitato Terranostra sull’ex scuola materna Livio Tempesta

L’ex scuola materna della Livio Tempesta e del campetto di calcio vicino a Catania sono nel mirino del comitato TErranostra. Secondo il comitato le strutture non possono essere lasciate in completo stato di abbandono perché in quel modo “vuol dire consegnarle al vandalismo e alla criminalità”.

E così il comitato Terranostra, attraverso il suo componente Carmelo Sofia, lancia una proposta: creare una cabina di regia per costruire momenti di forte aggregazione sociale e combattere così la devianza giovanile a San Cristoforo.

Si tratterebbe di un processo lungo e molto complesso, ma con la possibilità, passo dopo passo, di risanare quella che da troppi anni rappresenta una delle più grandi ferite aperte nel quartiere di San Cristoforo. La possibilità di creare aggregazione in quella che oggi è solo un’enorme discarica abusiva che oltre via Moncada colpisce pure la vicina via Toledo.

“La mancanza di controlli qui, negli ultimi anni – prosegue Sofia – ha portato la strada ad essere invasa da montagne di materiale edilizio e rifiuti pericolosi. A nulla è servito recintare l’area visto che le protezioni sono state distrutte nel giro di poco tempo. Oggi il quartiere chiede alle istituzioni risposte definitive, ma senza la partecipazione attiva dei cittadini niente potrà cambiare in via Toledo e in via Moncada.

Con i fondi europei si potrebbe reperire il denaro necessario a ristrutturare il campetto consentendo ai ragazzini di fare attività fisica all’aria aperta. Stesso discorso per l’ex scuola che potrebbe accogliere una biblioteca e qualsiasi altro tipo di iniziativa dei pensionati. Alle associazioni della terza età oppure di ex agenti di polizia e carabinieri spetterebbe il compito di vigilare sulla sicurezza degli impianti segnalando tempestivamente eventuali azioni criminali alle forze dell’ordine”.