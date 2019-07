Palermo: gli Alenfado inaugurano le notti del Monsù

Il parco di villa Filippina a Palermo dal mese di luglio ospita le notti del Monsù, inaugurate dagli Alenfado. Primo appuntamento mercoledì 10 luglio alle 21.30 con il concerto dell’ensemble composto da sei musicisti palermitani.

Francesca Ciaccio – voce; Fabio Barocchiere – basso acustico; Roberto Buscetta – chitarra flamenca e cori; Mariangela Lampasona – violino; Angela Mirabile – percussioni, glockenspiel e cori; Toni Randazzo – chitarra acustica, guitarra portuguesa, hanno fatto del Fado, musica popolare portoghese, la propria mission, diffondendone le sonorità in ogni parte della Sicilia e riuscendo, in breve tempo, ad essere eletti come i maggiori rappresentanti del genere. Per l’occasione, la serata sarà accompagnata da un menù composto da piatti tipicamente portoghesi. (Prenotazioni al 328 36 69 549. Per conoscere il menù www.facebook.com/events/611988222544063/).

La settimana prosegue giovedì 11 luglio con il My jazzy accordion con il quartetto capitanato dal fisarmonicista Roberto Gervasi. La jazz band, che si esibirà alle 21.30, è composta da Roberto Gervasi alla fisarmonica; Gabriele Lomonte alla chitarra, Davide Inguaggiato al contrabbasso e Fabrizio Giambanco alla batteria.

Il gruppo proporrà un repertorio che spazia dal manouche, al tango, al jazz classico, facendo convivere i vari stili con rara coerenza storiografica e la forte carica emotiva che li contraddistingue.

Sabato 13 luglio di scena ancora il jazz con il quintetto J-Azz composto da Marco Rausei (voce), Davide Ciani (chitarra), Massimo Calì (contrabbasso), Jack Lucchese (tromba) e Marco Andreuccetti (batteria). J-AZZ è un progetto musicale nato per divertire e intrattenere con le melodiose note dello swing, del jazz e della bossa nova spaziando dallo swing classico di Fly me to the moon o all of me a pietre miliari della musica popolare brasiliana come Desafinado o Garota de Ipanema, fino a toccare lo swing italiano di Torpedo Blu o Il pinguino innamorato.

La settimana a villa Filippina si concluderà domenica 14 luglio con il festino del Monsù con un menu scelto e preparato per l’occasione. La serata proseguirà con uno spettacolo di illusionismo curato da Christian Carapezza, artista palermitano reduce da trasmissioni nazionali come Tu Si Que Vales e Italia’s Got Talent, coadiuvato dalle coreografie delle ballerine della compagnia “Fusion Dance Project” di Deborah Serina (Prenotazioni tavolo chiamando il 328 36 69 549).