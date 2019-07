Agrigento: D&G in Sicilia con gioielli e alta moda nella valle dei templi

Appena possono, tornano ben volentieri nella loro terra. Quella terra che conoscono molto bene Domenico Dolce e Stefano Gabbana . I noti stilisti di marchio mondiale si spostano nella Valle dei Templi , per mettere a punto la loro moda in un territorio ricco di storia per spostarsi da Palma di Montechiaro, nella terra di Tommaso di Lampedusa e, finire a Sciacca nel suo centro storico affacciato sul mare.

Dal 4 al 7 luglio dunque, Domenico Dolce di Polizzi Generosa (Palermo) assieme al suo inseparabile amico Stefano Gabbana ripercorreranno storia, arte,cultura,alta moda, gioielleria,sartoria 2019, davanti a 400 ospiti e giornalisti di tutto il mondo. Eventi che saranno accompagnati anche dall’etichetta di vino tipico locale di Donnafugata e tante eccellenze del Mady in Italy che vedono la Sicilia protagonista nel mondo.

D&G sempre sui tetti mondiali e su questo bisogna dare merito alla loro caparbietà,serietà e professionalità che i nostri amati stilisti hanno visto che, ovunque mettano piede mettono davanti a tutto i profumi di Sicilia , i colori, gli aspetti siculi e il sorriso di una terra che seppur supporta e sopporta i tanti problemi quotidiani, dà un’immagine diversa da tante altre regioni.

Antonio David