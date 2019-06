Messina: premiati ex studenti eccellenti dell’università

Avevano frequentato l’università degli studi di Messina e hanno fatto carriera nella vita. Per questo l’ateneo peloritano li ha premiati. Fra gli ex studenti a ricevere il premio, anche l’ex presidente del parco dei Nebrodi, Giuseppe ANtoci.

La cerimonia si è svolta nell’aula magna del rettorato e oltre ad ANtoci, ha visto premiati altri 5 ex studenti impegnati in ambito scientifico e sociale che hanno dato il loro contributo alla società distinguendosi particolarmente nel loro percorso professionale, in sintonia con i principi dell’ateneo peloritano.

Insieme a Giuseppe Antoci, dottore in economia, bancario e politico, nominato dal presidente Mattarella ufficiale dell’ordine al merito della repubblica italiana e impegnato in prima persona nella lotta per la legalità, anche Francesco Bonaccorso, dottore in fisica, scienziato a livello internazionale e ricercatore del Graphene labs dell’istituto italiano di tecnologia di Genova; TIndara Caccetta, dottoressa in giurisprudenza, giornalista professionista e conduttrice del Tg3 e di Raitre; Giampaolo Cordiale, dottore in scienze politiche, alto funzionario Ue, co-segretario generale della camera delle regioni del consiglio europeo; Cettina Donato, laureata in psicologia, pianista, compositrice e concertista jazz nonché direttrice d’orchestra di fama internazionale; Basilia ZIngarelli, dottoressa in medicina, ordinaria di pediatria all’università di Cincinnati e direttrice del laboratorio di ricerca per la terapia intensiva del Children’s hospital di Cincinnati.

L’evento si pone in linea con la missione dell’associazione Alumnime che sostiene lo spirito di appartenenza all’università di Messina di coloro che in essa si sono laureati e che continuano a condividerne il significato. La celebrazione dei traguardi raggiunti da coloro che si sono formati nell’ateneo di Messina costituisce il modello di positiva ispirazione da proporre soprattutto ai giovani in procinto di scegliere i percorsi da intraprendere.

La cerimonia è stata introdotta e conclusa dal coro di ateneo. Dopo i saluti del magnifico rettore, Salvatore CUzzocrea e della presidentessa dell’associazione ALumnime, Patrizia Accordino, la giornalista della Gazzetta del Sud, Natalia La Rosa, responsabile per la comnunicazione di Alumnime, ha conversato con gli ex allievi eccellenti, ai quali è stato consegnao un riconoscimento per il loro successo sempre ancorato alla trdizione e ai valori dell’ateneo peloritano.

“Una cerimonia commovente – dichiara Giuseppe Antoci – per un attimo mi sono passati alla mente quegli anni all’Università, ricordi indelebili di un percorso di vita e di studi che mi ha formato e dato la possibilità di crescere nel lavoro e nella vita”.