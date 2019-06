Sicilia: assegnati i “pani” del Gambero rosso

Riconoscimenti per panettieri siciliani a cui sono stati assegnati 2 e 3 pani del gamebro rosso. Tre pani sono stati assegnati a “I banchi” di Ragusa e al “panificio Guccione” di Palermo. A ricevere due pani, i panettieri messinesi Francesco Arena, Tommaso Cannata e Natale Laganà, tutti e tre di Messina.

Per Arena è un ulteriore riconoscimento che arriva dopo il prestigioso riconoscimento di miglior fornaio Best in Sicily 2019 da parte del giornale enogastronomico Cronache di gusto.

Dal 1939 a Messina il panificio Arena è sinonimo di artigianalità, qualità, genuinità e passione. L’ambasciatore del gusto Francesco Arena rappresenta la terza generazione di maestri dell’arte bianca. Il suo panificio, che gestisce con il padre Masino, vanta una produzione di oltre 30 tipologie di pane, preparato con lievito madre e con le migliori farine.

Gli ispettori di Pane & panettieri d’Italia hanno recensito i panifici assegnando ai locali una valutazione da 1, 2 o 3 pani. Tra i criteri di selezione e valutazione, grande importanza hanno avuto l’aspetto, la composizione, la durevolezza e la conservazione del pane.

Su 20 mila panifici in Italia ne sono stati selezionati 350 e a Messina c’è stata la conferna che si sta investendo in qualità.

“Questo 2019 qualche soddisfazione me l’ha portata – dichiara Francesco Arena (nella foto) – Voglio ringraziare tutti i ragazzi che lavorano con me ogni giorno. Questo riconoscimento, dopo il best in Sicily, premia lo studio, i sacrifici, le ore piccole, il tempo tolto agli affetti”.